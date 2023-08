Pays producteur de pétrole avec environ 25 millions de barils exportés chaque année, le Cameroun vise à importer du pétrole sur le territoire. Le ministre camerounais de l’Eau et de l’Énergie Gaston Eloundou Essomba, vise les services de sociétés de trading pétroliers. Ces produits pétroliers proviendront des prestataires retenus pour le compte des mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024. La sélection devrait se faire sur la base des primes que voudront s’adjuger les traders pour cette prestation et les offres techniques et financières sont attendues au plus tard le 16 août prochain.

Pour la nature et les quantités entendues, l’Avis de consultation international (AVI) M. Essomba précise qu’il s’agit de 240 000 tonnes de Super, 360 000 tonnes de Gasoil et 60 000 tonnes de Jet A1(carburant de type kérosène utilisé pour les avions).

En 2018, une partie des installations de la société de raffinage (Sonara) a volé en fumée suspendant les activités de l’unique raffinerie du pays. Depuis lors, Yaoundé importe l’intégralité des produits pétroliers qui sont consommés sur le territoire.

Une fois les importations disponibles, ils sont stockés à la société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) puis distribués aux marqueteurs qui commercialisent à leur tour.

Si jusqu’ici les importations assurent l’approvisionnement du marché, la réinstallation de la société de raffinage pourrait être essentiel pour l’autonomisation de certains pays Africains en or noir.

MATAR LY