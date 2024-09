Prenant part le lundi 2 septembre à Beijing, en Chine, à la neuvième conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC) M. Sarr est convaincu que « la Chine a une surcapacité de production dans bien des domaines dont ceux dans lesquels l’Afrique a besoin d’investissements notamment les infrastructures».

«Nous avons co-présidé avec nos homologues chinois la neuvième conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Chine Afrique. La conférence ministérielle a présenté les acquis et réalisations significatifs de la huitième conférence et dégagé les perspectives qui seront soumises aux chefs d’état. La Chine est le plus grand pays en développement et l’Afrique le continent avec le plus grand nombre de pays en développement », a-t-il écrit sur le réseau social X( ex Twitter)

Le FOCAC a démarré ce mercredi 4 septembre et va durer deux jours. Axé sur le thème “Se donner la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun”, le FOCAC, institué en 2000, et se tenant tous les trois ans, est un rendez-vous diplomatique au sommet entre la Chine et les États africains.