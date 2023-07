Les collectivités territoriales ont signé au total huit partenariats avec le Conseil mondial des investissements et des affaires de l’Afrique (CMIA) d’un montant global de 890 milliards de FCFA lors de forum Invest In Sénégal. Tenu au Centre International de Conférences Abdou Diouf Cicad de Diamiadio, ce forum a permis aux collectivités territoriales de récolter des fonds pour exécuter son programme sur les politiques » zéro déchet « , le financement des projets verts, les initiatives d’accélération de l’industrie, le biogaz, l’agriculture résiliente, le cinéma, la poissonnerie, l’énergie solaire, l’installation d’unités de stockage et les petites exploitations agricoles.

Ces investissements vont apporter des solutions aux difficultés aux collectivités territoriales a expliqué Idrissa Doucouré, président du Conseil mondial des investissements des affaires pour l’Afrique. » Dans le cadre de ce forum, nous avons rencontré les collectivités territoriales pour pouvoir entreprendre un certain nombre de projets qui ont déjà fait l’objet d’instruction et de maturation. Et nous avons signé [un accord] pour huit projets pour un coût global de 890 milliards CFA. L’accompagnement va essentiellement aller dans le sens de l’investissement. L’objectif de ces investissements est d’apporter des réponses aux problèmes locaux des collectivités territoriales « , a indiqué M. Doucouré. La parole des Collectivités territoriales a été portée par le maire de Sandiara (Département de Mbour), Serigne Gueye Diop. Pour lui, ces investissements permettront de rendre les communes compétitives. » Nous avons des projets et des ambitions mais souvent les ressources financières ne suffisent pas. Donc ces investissements sont des opportunités qui contribueront à rendre les collectivités territoriales compétitives « , a déclaré Serigne Gueye Diop. Le Conseil mondial des investissements et des affaires de l’Afrique est une organisation internationale dont le siège se trouve à Londres. Il promeut le commerce et l’investissement en Afrique. Sa mission est de rassembler les partenaires des secteurs public et privé pour favoriser le développement durable et la croissance économique en Afrique.