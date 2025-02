Organisé conjointement par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Société financière africaine (AFC), le Forum réunit des décideurs politiques, des investisseurs et des acteurs clés des secteurs public et privé afin d’explorer les possibilités d’investissement et de relever les défis cruciaux concernant les chaînes de valeur régionales en Afrique, indique un communique de la CEA.

Dans son allocution inaugurale, M. Claver Gatete, secrétaire exécutif de la CEA, a souligné l’urgence de renforcer les chaînes de valeur africaines pour stimuler la croissance économique et l’industrialisation du continent. « L’Afrique est riche en ressources, mais notre participation aux chaînes de valeur mondiales reste sous-développée. Ce forum offre une plateforme pour transformer le potentiel en prospérité en mobilisant les investissements dans nos chaînes de valeur régionales, a dit M Gatete.

La Vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, Mme Monique Nsanzabaganwa, a insisté sur l’importance stratégique de la coopération régionale pour renforcer le commerce et les investissements intra-africains. « La ZLECAf nous permet de surmonter les barrières commerciales et de favoriser les partenariats qui stimuleront les économies du continent. Une Afrique prospère émergera de nos efforts collectifs pour développer des chaînes de valeur régionales solides », a –t-elle dans son discours.

Pour sa part, le président-directeur général de Société financière africaine (AFC), M. Samaila Zubairu, a souligné le rôle essentiel des infrastructures et du financement dans la réalisation du potentiel de l’Afrique. « Investir dans les infrastructures, le capital humain et la technologie est essentiel pour créer les bases de chaînes de valeur régionales solides qui peuvent stimuler la transformation économique du continent ».

Il a également appelé à une plus grande implication du secteur privé pour combler le déficit de financement de l’Afrique et débloquer des opportunités dans les secteurs de l’agro-industrie, de l’élevage et des produits pharmaceutiques.

La séance d’ouverture du Forum a mis l’accent sur la nécessité d’investir dans trois chaînes de valeur régionales essentielles qui peuvent contribuer de manière significative à la croissance économique de l’Afrique.

Premièrement, le secteur agroalimentaire, qui fait partie des chaînes de valeur agro-industrielles, offre d’immenses possibilités d’accroître le commerce intra-africain, avec le potentiel de réduire la facture annuelle des importations alimentaires de l’Afrique, qui s’élève à 60 milliards de dollars.

Deuxièmement, dans le secteur de l’élevage, les investissements dans la viande bovine, le lait et la volaille devraient augmenter de manière significative d’ici 2050, créant ainsi des opportunités substantielles pour le commerce et l’investissement.

Enfin, le renforcement de la capacité de production pharmaceutique de l’Afrique est essentiel à la fois pour la santé publique et la croissance économique, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19.

Tout au long de la journée, les participants ont discuté sur ces chaînes de valeur, soulignant l’importance de créer un environnement propice à l’investissement, à la création d’emplois, à l’ajout de valeur, à la résolution des goulets d’étranglement en matière d’infrastructures, à l’amélioration de la qualité des produits et à la réduction des coûts.