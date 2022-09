Le Forum est co-organisé par la Ville de Dakar et le Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l’économie sociale et solidaire (RACTES), en partenariat avec le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire du Sénégal.

Le GSEF se tient tous les deux ans, et réunit les gouvernements locaux et nationaux les acteurs et réseaux de la société civile en passant par les organisations internationales, le monde universitaire et de la recherche, et les acteurs du secteur privé.

La rencontre aura comme thème principal « Transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires ».

Dans le cadre de la préparation du GSEF 2023, le ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam a procédé, le jeudi 8 Septembre, à l’installation du comité de pilotage dudit forum. Une rencontre qui a vu la participation du Maire de la ville de Dakar, celui de Bordeaux, la Secrétaire générale du GSEF, Aude Saldana.

Elle a indiqué à cette occasion, que la tenue de ce Forum se fera dans un contexte très favorable, marqué par une avancée majeure dans la prise en charge de la politique de promotion de l’ESS au Sénégal et dans le monde.

Le comité de Pilotage constituera un cadre de dialogue privilégié pour la définition des orientations du forum. Il comprend un comité d’organisation présidé par le Maire de la Ville de Dakar et un Comité scientifique, placé sous la responsabilité du Réseau des Acteurs et des Collectivités Territoriales pour l’Economie Sociale et Solidaire au Sénégal (RACTES).

Entres autres missions, le comité se chargera notamment de fixer les orientations stratégiques du forum, participer à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques nécessaires au bon déroulement des activités ; de superviser et de valider les travaux du Comité d’organisation et du Comité scientifique ; de veiller à la qualité de la participation du Sénégal ; et de promouvoir le forum au niveau national et international.

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a remercié le président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour avoir appuyé la candidature du Sénégal a l’organisation du GSEF 2023. L’édile de Dakar a aussi salué le vote de la loi d’orientation relative a l’Economie Sociale et Solidaire (Loess), le 4 juin 2021 et qui a pour axe, la gouvernance du secteur dans le cadre légal et réglementaire.

« Cet encadrement juridique vient à son heure car, dans le domaine de la réglementation, les maires et élus locaux ont souvent tendance à ne regarder que le code des collectivités territoriales avec les compétences dites transférées », déclare Dias.