Le Sénégal engrange ainsi 5 médailles d’or dont 4 avec les félicitations du Jury, 1 médaille d’argent et 4 médailles de bronze.

Cing (05) Médailles d’or (dans le désordre):

Mme Nafissatou DIOP: Invention portant sur une Machine automatisant le décorticage, I’extraction et le raffinage du ditax, un fruit riche en vitamine C.

Elle remplace le procédé manuel long et inefficace, offrant une pulpe de qualité pour l’industrie agroalimentaire et facilitant la production à grande échelle.

M. Diouma KOBOR: Invention portant sur un Champ photovoltaïque curviligne et linéaire (CPCL) pour alimenter des sous-stations ferroviaires, des stations de recharge rapide et des zones agricoles. Elle utilise les voies ferrées, autoroutes et clôtures inutilisées, fournissant de l’énergie solaire tout en réduisant l’impact environnemental. M. Cheikhou KANE: Invention portant sur un Procédé de traitement des phosphates d’alumine pour produire des engrais granulés (NPK), de l’alumine pure et des rejets utilisables dans le BTP, Le traitement du minerai à chaud permet de récupérer l’alumine et le phosphate par séparation chimique, avec un rendement élevé et compétitif. M.Oumar Fall HAIDARA: Invention portant sur un Moteur à réactions couplant forces fondamentales (magnétiques, gravitationnelles) pour générer une propulsion. Il utilise des dispositifs oscillants et des interactions de champs de force pour produire du mouvement, avec des applications pour les engins spatiaux et la production d’énergie . M. Adama KANE: Invention portant sur un système de paiement numérique sécurisé dédié à la santé (JokkoSanté): les dépenses de santé (achats, dons, assurances) sont traçables de bout en bout. JokkoSanté réduit les coûts annexes et la fraude: les bénéficiaires capturent ainsi plus de 95% des fonds levés.

Une (01) Médaille d’argent :

M. Adama FAYE: Invention portant sur un Appareil automatique pour mesurer la vitesse de sédimentation sanguine, destiné aux hôpitaux. Il améliore les méthodes manuelles et automatiques existantes, offrant des résultats plus précis pour le diagnostic de pathologies inflammatoires, infections et autres troubles médicaux.

Quatre (04) Médailles de bronze (dans le désordre):

Thiouroupe SENE : Invention portant sur une batteuse qui facilite le battage et le vannage de I’arachide, réduisant la pénibilité, le temps de travail et les risques. Elle remplace une douzaine de travailleurs, permettant de traiter un volume plus important en moins de temps, tout en diminuant la main-d’œuvre et en assurant la sécurité. Mouhamed SY : Invention portant sur le Développement d’un système de vaccination intelligent pour poussins, conçu pour effectuer une nébulisation efficace sur les caisses de poussins d’un jour. Ce dispositif lutte contre diverses maladies infectieuses, notamment la maladie de Newcastle et le métapneumovirus aviaire. M. Cheikhouna LO: Invention portant sur une Voiture solaire autonome utilisant des panneaux solaires pour alimenter des batteries rechargeables. Elle élimine la dépendance aux énergies fossiles et réduit les émissions de CO. Idéale pour les régions isolées, elle offre une solution durable et indépendante énergétiquement. M. Moustapha NGOM: Invention portant sur une Technologie transformant les déchets plastiques en nappes écologiques sans transformation chimique. Capacité de 100 kg/heure, production de 2 000 à 2 500 nappes/jour. Machine adaptable à différentes tailles de bobines, faible consommation énergétique et durable.

Les deux (02) inventeurs qui n’ont pas été expressément primés ont présenté des inventions originales et utiles qui méritent un suivi attentif. En plus des médailles individuelles glanées, la Fédération française des inventeurs et l’association des inventeurs Europe-France (EFI) ont décerné un diplôme de félicitations accompagné d’un trophée à la délégation Sénégalaise pour sa participation très remarquée.