La cérémonie de signature de la convention de collaboration entre l’AACE, l’ITFC et la Commission de l’UEMOA s’est déroulée le 29 avril 2024, en présence du Commissaire chargé du Département du Marché Régional et de la Coopération, Filiga Michel SAWADOGO, représentant le Président de la Commission. L’ITFC a été représentée par son Directeur Général, Hani SALEM SONBOL, et l’AACE par le Président du Comité Exécutif, Youssef AHOUZI.

Cette Convention de collaboration vise à renforcer les actions de la Commission pour le développement du commerce électronique transfrontalier, en particulier la dématérialisation des documents du commerce extérieur au sein de l’Union. Ce premier accord d’un montant de 120 000 Dollars US devrait être suivi d’un autre du même montant en 2025, marquant ainsi un début de partenariat fécond au profit du secteur privé communautaire, la mise en œuvre de l’Accord ZLECAf et la digitalisation du secteur agricole.

En rappel, la réunion annuelle de la BID se déroule du 27 au 30 avril 2024, sous le patronage du roi d’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

La BID œuvre à améliorer la vie des populations bénéficiaires en finançant le développement économique et social, la promotion des institutions islamiques, la réduction de la pauvreté et la coopération entre les pays membres.