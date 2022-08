Sous le thème « Exploiter la coordination, le leadership des pays et l’appropriation pour renforcer les systèmes intégrés d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil : un véhicule pour #Compter tout le monde ».

S’exprimant sur l’importance des systèmes CRVS en Afrique, Oliver Chinganya, directeur du Centre africain pour les statistiques, CEA, a souligné le « rôle central des systèmes CRVS dans la gouvernance et le développement économique et l’importance du système CRVS pour les individus dans leur vie sociale, vie politique et économique. »

Chinganya a souligné les priorités identifiées par le Programme africain pour l’amélioration accélérée des VRC comme cruciales pour faire avancer les systèmes de VRC à travers le continent. Premièrement, exhorter les gouvernements à travers l’Afrique à établir ou à maintenir des comités de coordination inter-agences qui convoquent régulièrement toutes les parties prenantes concernées dans le CRVS et les écosystèmes d’identification pour renforcer et promouvoir ces systèmes et l’utilisation de leurs données dans les services gouvernementaux.

Deuxièmement, établir des liens entre les systèmes CRVS et d’autres systèmes, tels que la gestion de l’identité et les systèmes de santé et de protection sociale, qui sont des points d’entrée essentiels pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil, faisant progresser la numérisation des données d’enregistrement des faits d’état civil dans le cadre de l’infrastructure publique numérique essentielle.

Promouvoir ainsi la gestion et l’utilisation de ces données et renforcer le cadre juridique et réglementaire régissant le CRVS. Et enfin, créer des systèmes d’identification pour assurer l’inclusivité et l’universalité, promouvoir une plus grande collaboration intergouvernementale et faciliter l’utilisation des données CRVS dans tous les secteurs gouvernementaux.

Le thème de la Journée africaine du CRVS de cette année a également souligné la nécessité d’un engagement politique soutenu au niveau des pays, les gouvernements africains prenant le leadership et s’appropriant la transformation et le renforcement de leurs systèmes d’enregistrement des faits d’état civil respectifs.

Cette journée marque le douzième anniversaire de la création du Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (APAI-CRVS). Un cadre continental conçu pour fournir un soutien coordonné et intégré aux pays africains dans le renforcement de leurs systèmes CVRS.

Ce programme phare de la CEA vise à remédier à la rareté de ces systèmes sur le continent et à respecter l’engagement d’enregistrement à 100 % des naissances et d’au moins 80 % d’enregistrement des décès, comme indiqué dans le programme mondial de développement durable à l’horizon 2030. Les systèmes CRVS confèrent une identité juridique aux individus et informent la bonne gouvernance, la protection des droits de l’homme et la création de sociétés inclusives.

Ils augmentent également la crédibilité des gouvernements nationaux et locaux en renforçant leur capacité à fournir des services sociaux en aidant à identifier quels services sont nécessaires, où et par qui.

Lors de la Journée Africa CRVS, les dirigeants des gouvernements à travers l’Afrique sont encouragés à faire des progrès dans la pensée systémique, l’analyse démographique, les technologies numériques ainsi que leurs cadres juridiques et réglementaires afin d’améliorer la base de leur infrastructure publique numérique et de leurs systèmes globaux.

Chinganya a encouragé tous les États membres à assister à la sixième Conférence des ministres africains chargés de l’état civil, qui se tiendra à Addis-Abeba du 24 au 28 octobre 2022 sous le thème : « Une décennie après l’APAI-CRVS : Réflexion sur les progrès et accélération efforts vers 2030 grâce à des systèmes transformés.