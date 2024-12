Ces priorités concernent la satisfaction de la demande nationale en lait et en produits laitiers, la lutte contre le vol de bétail, la construction d’infrastructures de stockage et de traitement des produits d’élevage, ainsi que la préservation des intérêts de l’État et des pêcheurs dans les accords de pêche.

« En matière d’élevage, le gouvernement soutiendra la mise sur pied d’organisations d’éleveurs dans les pôles à vocation agrosylvopastorale. La filière sera modernisée pour le développement de fermes à haut rendement dédiées à l’élevage intensif et à la satisfaction de la demande nationale en lait et en produits laitiers’’, a d’emblée dit Ousmane Sonko aux députés.

Dans son discours de politique générale , le Premier ministre ajoute que le gouvernement veillera

« à moderniser le suivi des cheptels, grâce à des moyens digitaux, pour prévenir le surpâturage et lutter contre le vol de bétail. Le gouvernement va travailler à la remise en état des réserves sylvopastorales et développer de nouvelles infrastructures d’abattage, de stockage, de traitement et d’emballage des produits d’élevage conformes aux normes internationales de qualité et de sécurité sanitaire. »

Aussi, selon toujours Ousmane Sonko, la loi d’orientation agrosylvopastorale, qui est en cours de révision, propose une batterie de réformes. Lesquelles visent « à produire une nouvelle dynamique d’exploitation des systèmes agraires, forestiers, piscicoles et pastoraux. »

Dans le registre de la pêche et de l’aquaculture, le premier ministre annonce « des mesures conservatoires contre la pêche illégale ou la surexploitation des petits pélagiques. Les capacités de surveillance maritime et fluviale seront renforcées ; l’activité des usines de farines et d’huiles de poisson sera mieux encadrée ; des points de débarquement modernes et équipés seront aménagés dans les zones de pêche. »

Il assure également que les accords de pêche préserveront les intérêts de l’État et ceux de nos pêcheurs. « C’est dans ce cadre que s’inscrit la décision du gouvernement de ne pas renouveler les accords de pêche avec l’Union européenne », justifie -t-il en affirmant que « l’aquaculture sera activement développée dans le monde rurale et que le gouvernement veut en faire une activité complémentaire de choix pour les paysans, ainsi qu’un moyen d’approvisionnement en poissons frais et de qualité pour toutes les populations du pays. »