Il est organisé par la Direction des Affaires humanitaires et sociales de la Commission de la CEDEAO, à l’intention des points focaux des Etats membres en charge de la réponse humanitaire et de la gestion des catastrophes et du personnel de la CEDEAO.

Cet atelier se justifie par le constat fait par la Commission de la CEDEAO du besoin de renforcer la capacité des points focaux de la réponse humanitaire des États membres et des gestionnaires de catastrophes dans l’opérationnalisation des systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) et des rapports financiers pour les interventions humanitaires. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par la CEDEAO pour améliorer la coordination, l’efficacité et la responsabilité des actions humanitaires régionales.

L’allocution solennelle de lancement des travaux de l’atelier a été prononcée par M. Ezenekwe Tochukwu, chargé de programme au Ministère fédéral des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté du Nigeria, au nom de M. Ezelu Valentine, Directeur des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté dudit ministère.

Selon M. Ezelu Valentine, les défis auxquels notre région est confrontée sont multiples et complexes, et exigent non seulement une action compatissante, mais aussi des réponses coordonnées et efficaces. Pour lui, grâce à des cadres de suivi et d’évaluation solides, la CEDEAO ainsi que les pays membres, garantirons que les réponses humanitaires sont non seulement bien intentionnées, mais aussi efficaces et durables. Il a exprimé la gratitude de son pays à la CEDEAO pour avoir rassemblé les parties prenantes dans le but de renforcer la capacité régionale à apporter une réponse humanitaire efficace.

Dans son allocution prononcée à l’ouverture de l’atelier, le Dr. Sintiki T. Ugbe, Directrice des Affaires humanitaires et sociales à la Commission de la CEDEAO, a affirmé que des systèmes de suivi et d’évaluation efficaces sont essentiels pour garantir l’utilisation efficace des ressources, la prise de décision fondée sur des preuves et l’amélioration continue des efforts de réponse humanitaire.

« Vous êtes tous conscients que les besoins humanitaires sont infinis et augmentent rapidement avec des ressources limitées, nous devons donc agir rapidement afin de rendre nos interventions efficaces et opportunes. La région de la CEDEAO est inondée de vastes besoins humanitaires qui nécessitent notre collaboration collective pour atténuer les effets et les souffrances des citoyens » a dit le Dr. Sintiki T. Ugbe.

Elle a par ailleurs souligné qu’il est important de s’assurer que les fonds alloués par la CEDEAO sont utilisés de manière efficace et efficiente en adoptant une culture de rapports financiers et de suivi et d’évaluation cohérents et opportuns, en tirant parti, à long terme, d’outils logiciels permettant une collecte et une communication précises des données. Selon Dr Sintiki T. Ugbe, le suivi et l’évaluation sont des pratiques essentielles qui garantiront que les projets sont sur la bonne voie, qu’ils atteignent les objectifs fixés et qu’ils ont l’impact escompté.

Enfin la Directrice des Affaires humanitaires de la CEDEAO, Dr Sintiki T. Ugbe, s’est réjoui du développement d’une plateforme de S&E des actions humanitaires de la CEDEAO qui fournira un système centralisé, accessible et standardisé permettant aux États membres de partager leurs expériences, de suivre, d’évaluer et de rendre compte de leurs interventions humanitaires à toutes les parties prenantes.

Cet atelier interactif basé sur une participation active et un partage de connaissances entre les participants couvrira un programme complet qui aborde tous les aspects du système de suivi et d’évaluation, y compris la collecte de données, l’analyse, l’établissement de rapports et l’intégration dans les systèmes nationaux existants.

Au terme de la formation les participants acquerront une expérience pratique de la navigation sur la plateforme de suivi et d’évaluation, de la saisie de données, de la production de rapports et de l’interprétation des résultats. site ecowas.int