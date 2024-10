est un événement d’envergure internationale, initié par l’agence Dimensions Group et CGF Bourse, qui en sont les partenaires techniques associés. Cet événement réunit une communauté dynamique de professionnels de la gestion du patrimoine et de l’investissement, des investisseurs, émetteurs, experts divers, entreprises, autorités publiques, régulateurs, ainsi que les acteurs des marchés financiers. La première édition a eu lieu à Dakar le 26 octobre 2023, sous la présidence effective du Premier Ministre du Sénégal.

Le FORUM DU PATRIMOINE ET DE L’INVESTISSEMENT – FPI AFRICA est un événement d’envergure internationale, initié par l’agence Dimensions Group et CGF Bourse, qui en sont les partenaires techniques associés. Cet événement réunit une communauté dynamique de professionnels de la gestion du patrimoine et de l’investissement, des investisseurs, émetteurs, experts divers, entreprises, autorités publiques, régulateurs, ainsi que les acteurs des marchés financiers. La première édition a eu lieu à Dakar le 26 octobre 2023, sous la présidence effective du Premier Ministre du Sénégal.

Nous attendons du FORUM DU PATRIMOINE ET DE L’INVESTISSEMENT :

Des échanges avec les experts autour de panels et de plateau spécial



Un focus sur divers domaines avec différents experts en gestion de patrimoine, gestion d’actifs, des conseillers financiers, notaires, avocats, experts comptables, experts fiscaux, experts immobiliers …



Un forum pour échanger autour des dernières tendances du marché, des nouvelles réglementations ainsi que des opportunités d’investissement



Des solutions autour des régulateurs, des autorités publics



De la synergie à travers un networking bien organisé avec une plateforme de gestion des entretiens



Un magazine témoignant de la visibilité des différents partenaires, leur vision et une meilleure

connaissance de leurs domaines d’activités



PROGRAMME

Panel 1:

Patrimoine et investissement : Investissons et développons des champions

Panel 2:

Accompagnement des entreprises : Conseils, Financement et développement

Panel 3:

Pérennité de nos entreprises : Développement et transmission

Panel 4:

Exploitation de nos ressources : Contenu local au service du secteur privé

OBJECTIFS:

OBJECTIF GENERAL

L’objectif général du forum du Patrimoine et de l’investissement est de promouvoir la préservation de notre patrimoine et sa croissance en offrant un espace dynamique et collaboratif pour les investisseurs, les professionnels de la finance et divers experts, afin de favoriser l’échange de connaissances, la découverte d’opportunités d’investissement durables, et l’exploration des stratégies de gestion patrimoniale à long terme.

L’objectif est de favoriser une compréhension approfondie des défis actuels et futurs liés à la gestion

du patrimoine, ainsi que de faciliter la création d’alliances stratégiques et de réseaux solides,

permettant ainsi d’encourager la prospérité financière dans le respect de la préservation du patrimoine pour les générations futures.

Il s’agit également de susciter l’élan de l’épargne et de conduire la dynamique de l’investissement.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Fournir une plateforme d’échange pour partager les meilleures pratiques en matière de gestion de patrimoine et de diversification des actifs



Encourager le dialogue sur les tendances émergentes de financement de nos économies, en mettant l’accent sur les opportunités d’investissement.



Faciliter les échanges entre les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de patrimoine privé et les experts en gestion fiscale pour promouvoir une meilleure approche de la planification financière et successorale.



Encourager la mise en place de réglementations et de pratiques de gouvernance transparentes et équitables pour garantir la confiance des investisseurs et la durabilité du marché financier dans son ensemble.



Consolider le partenariat entre les autorités publiques et le secteur privé



Promouvoir les opportunités d’investissement en Afrique.



Proposer des solutions concrètes pour le développement de l’investissement



Positionner le forum comme une référence fiable et respectée dans le domaine du patrimoine et de l’investissement.



RESULTATS ATTENDUS