Les résultats publiés à la Bourse Nigériane (NGX) mardi ont révélé que le Groupe a enregistré une croissance à deux ou trois chiffres dans ses principales lignes de revenus, tout en continuant à faire des progrès substantiels dans l’augmentation de la contribution et de la part de marché de ses filiales en Afrique et dans le monde entier.

Plus précisément, à la fin des deux premiers trimestres de l’année, et malgré le contexte macroéconomique mondial difficile et les défis géopolitiques en Afrique, le groupe UBA a enregistré un bénéfice avant impôt de 829,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation extraordinaire de 371% par rapport aux 204,5 millions de dollars enregistrés au cours du premier semestre 2022. Cela s’est traduit par un rendement annualisé des fonds propres moyens de 57,7% contre 17,1% l’année précédente.

En outre, les résultats ont également montré au 30 juin 2023, un bénéfice net après impôt (PAT) de 776,79 millions de dollars, ce qui représente un bond de 437,8% par rapport au premier semestre 2022.

Egalement, le revenu d’exploitation a augmenté de 206,6% pour atteindre 1,61 milliard de dollars en juin 2023; plus élevé que les 609,9 millions de dollars déclarés un an plus tôt.

Le Groupe a enregistré une croissance de 164% de ses revenus bruts, qui ont atteint 2,02 milliards de dollars en juin 2023, contre 888,2 millions de dollars enregistrés l’année dernière en juin 2022.

Le total des actifs a poursuivi sa trajectoire ascendante, dépassant la barre des 19,8 milliards de dollars, pour atteindre 20,3 milliards de dollars, soit un bond de 41,7% par rapport aux 14,4 milliards de dollars enregistrés à la fin de l’année dernière.

Les dépôts des clients ont également augmenté de 42,4% pour atteindre 14,7 milliards de dollars au cours de la période considérée, contre 16,9 milliards de dollars à la fin de l’année 2022.

Les fonds propres ont augmenté pour atteindre 2,26 milliards de dollars, reflétant la forte capacité du Groupe à générer des fonds en interne.

UBA est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de trente-sept millions de clients à travers 1 000 bureaux d’affaires et points de contact avec la clientèle dans 20 pays africains.