Avec 5 implantations au Sénégal (Dakar, Diack, Sébikotane, Thiès, Ndendory), 150 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, FAMY SN est un acteur majeur du secteur du BTP au Sénégal

Désormais indépendant du groupe historique – dont les autres branches et activités ont été revendues aux groupes Lafarge et Buesa –, FAMY Sénégal entame un virage stratégique avec la nomination de Jeannie Cointre à sa tête, axé sur les chantiers de travaux publics, la féminisation des métiers du secteur, et l’importance croissante des enjeux de digitalisation et de cybersécurité.

Après une carrière sportive professionnelle en basketball, Jeannie Cointre s’engage dans une activité dans la banque (Crédit Agricole) et puis dans la gestion, la stratégie d’entreprise et les levées de fonds (Westmount Capital), en lien avec le développement du continent africain et les réseaux de la diaspora.

Passée par la prestigieuse Organisation Internationale du CERN et le CyberPeace Institute, Jeannie Cointre est une entrepreneuse passionnée dans les domaines du numérique et de la cybersécurité : elle siège au conseil d’administration de l’ONG Hackers Sans Frontières, de la fondation digiVolution et coproduit l’émission CyberEtik qu’elle anime.

À la tête de FAMY Sénégal, Jeannie Cointre met son profil entrepreneur et polyvalent au service d’un secteur en pleine transformation : impact carbone, inclusion des profils féminins, transition numérique et protection cyber… sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir du BTP en Afrique.

La priorité de son mandat sera de tripler le chiffre d’affaires en trois ans, d’investir dans la construction des infrastructures vitales pour l’intérêt général, tout en modernisant les profils des collaborateurs pour accueillir un plus grand nombre de talents féminins et spécialisés dans la digitalisation du secteur.

À ses cotés, Maleye Ndoye, figure emblématique du sport sénégalais et Thomas Guichard, ex directeur export du groupe FAMY deviennent co-gérants de la société, la direction générale incombant à Michel Lamy, ex directeur de travaux terrassement d’Eiffage ; Quant à Jean-Marie Mai, il pilotera la direction des finances de l’entreprise.

Au sujet de sa nomination, Jeannie Cointre déclare : « C’est un véritable honneur d’avoir été choisie pour mener, aux côtés des collaborateurs de FAMY Sénégal, la modernisation de la stratégie et des valeurs d’un groupe qui veut devenir moteur en matière de responsabilité sociale et environnementale dans le secteur. C’est un challenge d’autant plus enthousiasmant que FAMY Sénégal est un acteur au rayonnement international, à travers ses activités sur le continent africain et ses partenariats avec des acteurs européens et canadiens, et peut donc avoir un réel impact sur l’ensemble d’une filière. »

Le Groupe FAMY Sénégal est historiquement une entreprise familiale française et indépendante qui existe depuis 1860. Ses activités regroupent l’exploitation de carrières, le terrassement, la démolition. l’assainissement. Le groupe disposait de 9 sites en France et de 5 sites en Afrique. FAMY Sénégal qui en est issu est présent au Sénégal depuis 2012.