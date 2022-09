Directeur sortant du Bureau de la CEA pour l’Afrique centrale, Antoni Pedro, a rejoint le CEA en 2001, où il a occupé divers postes de direction. Entre 2001 et 2009, il était responsable du développement des infrastructures et des ressources naturelles. Il a également été directeur des bureaux sous-régionaux de la CEA pour l’Afrique de l’Est (entre 2009 et 2016) et l’Afrique centrale (entre 2016 et 2021).

Géologue de profession, le nouveau patron de la CEA est un spécialiste de l’exploration minière avec plus de trente ans d’expérience dans les questions de développement et de gestion aux niveaux national, sous-régional et continental.