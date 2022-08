La cérémonie de distinction des BRVM AWARDS 2022 s’est déroulée le jeudi 09 juin à Dakar. Placée sous le Haut Patronage de M. Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale du Sénégal, elle a été l’occasion pour tous les acteurs du Marché Financier Régional (MFR), rassemblés pour l’occasion, de tirer une conclusion après une année d’activité intense du marché boursier.

Après deux journées dédiées aux ateliers de formations et aux panels scientifiques, c’est sur une note festive que s’est achevée la 3ème édition des BRVM Awards. La soirée de gala de célébration de l’excellence a accueilli de nombreux acteurs institutionnels, régulateurs et opérateurs financiers issus de tout l’espace UEMOA.

Au cours de la cérémonie, trois (3) distinctions spéciales ont été attribuées à des personnalités d’exception :

Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Grand Prix d’Honneur ;

Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale du Sénégal, Prix Spécial BRVM & DC/BR ;

Idrissa NASSA, Président du Groupe CORIS BANK, Prix Spécial BRVM & DC/BR.

« Les BRVM AWARDS constituent une célébration de l’excellence sur le marché financier régional de l’UEMOA. Il est important pour nous de distinguer non seulement les acteurs du marché mais également les personnalités qui, par leur contribution, participent au rayonnement de la finance et au développement marché sur le plan régional et international » précise le Dr Edoh Kossi Amenounvé, Directeur général de la BRVM et du DC/BR.

Ces distinctions d’honneur ont été suivies d’une remise de prix aux acteurs du Marché Financier Régional (MFR) qui se sont distingués au cours de l’année 2021 par leurs performances, leur dynamisme et leur capacité d’innovation.

Les trente-cinq (35) acteurs nominés ont été départagés selon des critères qualitatifs et quantitatifs par un jury d’experts composé de M. Amadou KANE (Président de AK Associates), président du Jury et ses accesseurs que sont M. Didier ACOUETEY (Président de AFRICSEARCH), Mme Viviane BAKAYOKO (Directrice générale de CITIBANK Côte d’Ivoire), Mme Fatou NIANG NDIAYE (Présidente du WIC Sénégal) et de M. Abdou DIAW (Journaliste économique).

Portée sur les fonts baptismaux le 18 décembre 1996 à Cotonou (BENIN), la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo