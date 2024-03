Sur le plan de l’emploi, ces deux entreprises révèlent collaborer avec 980 salariés dont 40 % de femmes. D’ailleurs, leurs responsables ont tenu à témoigner des « succès remarquables » qui annoncent des perspectives de développement « prometteuses » avec la deuxième phase du TER.

Les travaux de la deuxième phase du Train express régional entre Diamniadio à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont été lancés le samedi 5 mars 2022 par le chef de l’État sénégalais et les travaux devraient durer 17 mois.

À la fin des travaux, le TER reliera la célèbre gare ferroviaire de Dakar à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIDB) sur un trajet de 55 km au total. Le TER transporte actuellement jusqu’à 115 000 personnes par jour et dessert 13 gares et haltes entre Dakar et Diamniadio