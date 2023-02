L’inauguration a lieu le mardi 14 février en présence du Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Moussa Bocar THIAM, du Maire de Diass, Mamadou NDIONE, du Directeur général de Sonatel et président du Conseil de la Fondation SoSékou DRAME et des autorités locales.

« L’ambition du Groupe Sonatel c’est d’être le partenaire privilégié de la transformation numérique du Sénégal et notre conviction est que cette ambition ne peut se réaliser qu’en étant utile aux populations que nous servons », a rappelé M. Sékou DRAME.

Les travaux ont porté sur la rénovation de 7 salles de classes, intégrant un espace administratif, une cantine, un terrain multisport et une salle polyvalente pour le numérique et la lecture. À côté, il existe un Daara qui a bénéficié d’un bloc administratif, d’une salle polyvalente de bibliothèque et d’un espace numérique ainsi que la réhabilitation du mur de clôture en plus de l’aménagement du l’aire de jeu.

Dans le domaine de la santé, la Fondation a doté le village de Gandoul d’un nouveau poste de santé entièrement équipé adossé à deux logements : un pour l’Infirmier Chef de poste et un second pour la Sage-femme.

Pour un Développement durable, la Fondation Sonatel a construit un puits pour accompagner les activités dites vertes (Ecole verte et village vert) et a installé des panneaux solaires pour l’alimentation en énergie propre du poste de santé, de l’école et du Daara.

Mieux encore, l’éclairage public a été rajouté au périmètre du projet pour accompagner les populations. S’ajoute la Construction d’un marché, infrastructure inédite à Gandoul, qui pour la Fondation Sonatel donne une particularité à son nouveau projet « village » dans une localité chargée d’histoire pour les télécoms au Sénégal.

« Ce paquet de projet rehausse le niveau et place Diass dans une dynamique de mise à niveau structurelle. Si vous prenez par exemple le poste de santé de Gandoul, c’est une structure neuve qui répond aux normes internationales », a fait remarquer Mamadou NDIONE, Maire de Diass.

Il dit être marqué par l’approche inclusive tout au long du processus de réalisation du projet « Village ». Pour le Maire de Diass, « il s’agit d’un projet que la Fondation a eu a dérouler de façon inclusive».

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique Moussa Bocar THIAM quant à lui a déclaré : « ces infrastructures sont un marqueur fondamental de ce que les Sénégalais et l’Etat du Sénégal attendent de nos entreprises. La responsabilité sociétale de l’entreprise est une réalité de la Sonatel ».

Au-delà de Gandoul, ce sont près de 11 000 personnes vivant dans trois autres villages environnants (Toglou, Yam et Kandam) qui vont également être impactées par ces opportunités.

Le projet « village » est le cadre à travers lequel la Fondation Sonatel déroule ses programmes d’amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus reculées, en leur facilitant l’accès aux services prioritaires préalables à tout projet de développement. La Fondation Sonatel s’active depuis plus de 20 ans aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture.

Tamaltan Inès Sikngaye