Prévu pour se tenir du 18 au 20 février, cet évènement est placé sous le signe de l’innovation et de la souveraineté économique.

Ousmane Sonko a réaffirmé la disponibilité de l’État à faciliter le travail des PME et PMI qui constituent le socle du tissu économique national.

Il a ainsi annoncé la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’accompagnement des PME et PMI, en insistant sur l’accessibilité au financement et aux marchés. Il a souligné la nécessité de leur offrir un accès facilité aux marchés nationaux, régionaux et sous-régionaux, contribuant ainsi à leur croissance et à leur pérennisation.

Il a réitéré la volonté du gouvernement de soutenir le secteur privé, tout en soulignant que ce dernier doit également se montrer à la hauteur des attentes. « L’affairisme d’État, c’est terminé dans ce pays. Nous allons soutenir tous les efforts des acteurs du privé qui souhaitent travailler sérieusement et honnêtement, mais nous combattrons et mettrons fin aux pratiques que nous avons trouvées ici. En clair, le secteur privé sérieux et entreprenant bénéficiera de tout le soutien du gouvernement », a dit le chef du gouvernement.

Le Premier ministre sénégalais a révélé qu’une partie importante de ce secteur privé s’enrichissait grâce à des surfacturations et à des marchés accordés de manière injustifiée.

L’État s’engage dans une transformation majeure du financement des PME. « L’objectif de ce programme est d’augmenter l’encours de crédit accordé par les institutions financières aux PME/PMI de 600 milliards FCFA en 2024 à 3000 milliards FCFA en 2028 », a-t-il dit.

En complément, en avril 2025, a-t-il poursuivi, l’APIX orchestrera une mobilisation de financements lors du Forum Invest in Sénégal, visant à attirer des capitaux supplémentaires pour consolider le développement des PME et PMI.

Le Premier ministre a souligné l’importance de ces initiatives pour combler le déficit de financement, permettant ainsi aux entreprises locales de prospérer et de s’imposer sur les marchés nationaux et internationaux.

Pour sa part, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Adama Lam, a insisté sur la nécessité pour chaque acteur de jouer son rôle dans le développement économique du pays. « Malgré la bonne volonté et les efforts déployés, nous devons prendre conscience que le développement du Sénégal repose sur notre capacité à saisir les opportunités et à mieux gérer nos ressources », a-t-il déclaré.