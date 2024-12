Selon Seynabou Dia Sall, fondatrice du cabinet Global Mind Consulting, qui accompagne les acteurs économiques et institutionnels du continent, l’évènement consiste « à étudier un certain nombre de questions dont les réponses permettront de relever les défis contemporains. Il s’agit de voir comment améliorer la communication au sein de nos organisations ? Quelles sont les clés d’un dialogue réinventé ? Faut-il créer de nouvelles formes de gouvernance ? Quelle place redonner à la générosité et à la bienveillance pour sortir des égocentrismes et construire l’avenir ensemble ? »

Valérie Gauthier, professeur associé à HEC Paris, dans son intervention a expliqué sa méthode innovante, Savoir-Relier. « Cette approche propose des outils pratiques pour instaurer un dialogue authentique, renforcer la coopération et accompagner les transformations structurelles », a-t-elle fait savoir.

Et Si le dialogue doit être un levier essentiel pour la transformation, l’experte Valérie Gauthier pense alors qu’il faut « créer des ponts entre les cultures et les points de vue, pour qu’ensemble, on puisse générer un impact positif sur la société. »

Adama Ndiaye, Directeur général de la Société Sénégalaise de Réassurances (SENRE) et Ancien Président de la FANAF (Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines) qui compte plus de 210 sociétés membres, a, pour sa part, plaidé pour « la fédération des énergies pour mutualiser nos forces et affronter plus efficacement les défis auxquels nos organisations sont confrontées », et témoigne « sur les modèles de gouvernance innovants en mettant en lumière les enjeux spécifiques aux réalités africaines, en insistant sur la nécessité de bâtir des structures agiles et centrées sur l’humain. »

Ainsi, les acteurs sont unanimes sur un point : le dialogue ne se limite pas à la résolution des conflits. Il constitue un véritable catalyseur pour adapter et renforcer les structures de gouvernance en les rendant plus inclusives et résilientes. C’est une approche cruciale pour surmonter les défis contemporains et restaurer la confiance dans les processus décisionnels.

La 4ᵉ édition des Global Master Class vise à offrir ainsi un espace de réflexion sur les modèles de leadership et de gouvernance adaptée aux réalités africaines. En valorisant des initiatives collaboratives, d’après Global Mind Consulting , cet événement ambitionne de construire un avenir plus résilient pour les organisations du continent.