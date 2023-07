50 projets, 2000 milliards de FCFA, au profit des start up, du secteur privé, c’est ce qu’espère l’Agence sénégalaise pour la promotion des investissements (Apix) pour le Forum Invest In Sénégal. Prévu pour se tenir du 6 au 8 juillet au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, 3 000 personnes sont attendues à cette grande rencontre internationale.

Selon le directeur général de l’Apix, Abdoulaye Baldé, 1 700 confirmations ont été enregistrées et 52% de ces confirmations ont un niveau de CEO (top management). À l’en croire, le rendez-vous de Dakar va enregistrer la présence de 40 à 70 pays.

Le pays invité d’honneur est la Côte d’Ivoire. Selon l’Apix, elle va se présenter avec » une très forte délégation » conduite par son président de la République, Alassane Ouattara. L’ouverture officielle sera présidée par son homologue, le chef de l’Etat Macky Sall.

Le forum Invest in Sénégal se tient au lendemain de la décision du président Macky Sall de ne pas se positionner pour sa propre succession. Avant sa prise de parole du 3 juillet, le Sénégal a traversé une crise politique et sociale qui a occasionné le saccage de plusieurs infrastructures publiques et le pillage de plusieurs commerces. Malgré cela, » l’image du Sénégal reste intacte » selon le directeur général de l’Apix. Ce qui offre à ses yeux des perspectives économiques intéressantes.