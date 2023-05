200 jeunes aguerris au métier du numérique ont été mis sur le marché de l’emploi par Orange Digital Center. Il s’agit de la 4e promotion des diplômés de la première école de codage gratuit en Afrique de l’Ouest.

Mahamadou Kaba, le représentant des récipiendaires a souligné dans son allocution les différentes péripéties que ses condisciples ont traversé « chers camarades, le 21 octobre 2021 a marqué notre course ensemble… une course qui a duré, une course qui nous a épuisés, mais aujourd’hui, on peut en témoigner, ce fut une belle course. Nous sommes venus d’horizon divers, certains à la recherche d’une seconde chance, d’autres cherchant à bâtir les fondements d’une carrière qui n’a pas encore pris son envol » a-t-il déclaré.

Le représentant des apprenants de la 4e promotion de Sonatel Academy a aussi égrainé le chapelet des difficultés que ses camarades et lui ont dû partager sur le chemin de recherche du savoir. Comme ces moments où ils doivent écrire une histoire à présenter à toute la salle ou ces moments où les coaches leur mettent la pression pour réaliser un projet en apparence impossible mais dont ils triomphaient très souvent, sans oublier les nuits blanches qu’ils s’accordaient volontiers pour réaliser leur devoir.

C’est dire que ces deux cents récipiendaires ont pris le temps nécessaire pour maîtriser les balises indispensables à leur évolution dans la vie professionnelle. Le temps de l’expérience et l’espérance d’une vie meilleure avec l’assurance d’avoir suffisamment grandi pour mériter d’être hautement payé, c’est d’ailleurs le conseil cardinal que leur a donné M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Directeur Général de Gaindé 2000 et parrain de la promotion. « Une carrière se construit en 3 temps. Le premier temps vous donnez beaucoup et vous recevez très peu. On ne saurait conduire la dernière classe de Mercedes après le premier contrat de travail et habiter sur la Corniche. Le deuxième tiers de la carrière, c’est le tiers de l’équivalence, vous donnez dix et vous recevez dix. Et le 3e tiers, c’est celui où vous donnez 1 pour recevoir 10. Mais votre 1 n’a pas la valeur du 1, il vaut 100 parce que vous avez appris à travailler, vous avez appris à collaborer, vous avez appris à créer de la valeur »

Il leur a aussi suggéré de rester motivés, sans être attiré par le gain facile ni de disperser leur force à poursuivre plusieurs objectifs : « Soyez déterminés et ne recherchez pas plusieurs objectifs. On ne peut pas suivre plusieurs rêves en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois être le conducteur d’une voiture, le réparateur de cette voiture, le policier qui en même temps régule cette voiture dans la circulation. Vous devez apprendre à vous concentrer sur une matière et lui donner toute votre énergie. C’est cela qui va finir par vous apporter la satisfaction ».

Abordant dans le même sens, le ministre de l’économie numérique, M. Moussa Bocar Thiam, a rappelé aux récipiendaires.

« Sonatel c’est notre champion national, Sonatel, ce sont des milliers d’emplois. Sonatel c’est plus 1500 milliards de chiffre d’affaire »