Filiale de la Banque Africaine de Développement (BAD) et basée à Lomé au Togo, l’AGF met à disposition de la BCI Sénégal un portefeuille de 2 milliards de FCFA pour booster l’entreprenariat au Sénégal.

Ce partenariat entre les deux institutions financières va permettre d’amortir jusqu’à 70% les risques pour avoirs des prêts. Il valorise surtout l’entreprenariat féminin sans oublier le financement des entreprises vertes.

Cet accord va aussi permettre à la BCI Sénégal de fournir les financements et l’encadrement nécessaire aux PME. Elle sera aidée dans ce processus par l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprise (ADEPME) et le Bureau de Mise à Niveau.

Créée pour promouvoir le développement économique de l’Afrique, l’African Guarantee Fund participe à l’essor des PME africaines. Elle cherche aussi à aider les banques à avoir des garanties pour pouvoir mettre des crédits à disposition des entrepreneurs. D’où le partenariat avec la BCI Sénégal.

Mme Sidi Lawson , représentante de l’AGF a déclaré : « les petites et moyennes entreprises représentent 80% du tissu économique mais participent seulement à 20% au développement économique du continent. Ce qui est tout à faire le contraire ailleurs où les PME font 20% du tissu économique et participent à 80% au développement économique »

Pour le Directeur de l’ADEPME, M. Idrissa Diabira, il urge de changer les règles du jeu pour permettre aux banques de beaucoup plus investir dans les PME. Il invite les institutions financières à mettre à disposition un portefeuille allant jusqu’à 20% de leur chiffre d’affaires pour le financement des PME ».

« A ce prix, même si les projets ne sont pas financés, un effort supplémentaire sera fait pour l’éclosion de nouvelle entreprise. La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Banque Centrale du Nigéria ont déjà ouvert la voie. Il est donc important », selon Diabira pour qui d’autres structures bancaires suivent leur exemple pour « une aube nouvelle de l’entreprenariat en Afrique ».

Tamaltan Inès Sikngaye