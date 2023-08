Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, 5 pays réunis sous l’acronyme “BRICS” constituent un contre-pouvoir au bloc économique que constituent les Etats-Unis et l’Union Européenne. Au 15e sommet annuel des BRICS, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le défi est d’élargir le groupe à d’autres pays émergents. Le ministre du commerce chinois, Wang Wentao l’a souligné dans son discours. “ Faire avancer la question de l’ouverture à de nouveaux membres” au BRICS est une préoccupation de la 2e puissance économique mondiale.

Les 4 pays fondateurs des BRICS (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont parmi les pays les plus vastes du monde. Leur population représente plus de 40% des habitants de la terre. Plus l’Afrique du Sud et d’autres pays émergents du monde, les BRICS constituent de facto une puissance démographique. Vont-ils laisser la porte ouverte à d’autres membres pour emboiter les pas à la nation Arc en ciel qui a rejoint le groupe en 2011, soit 2 ans après sa création?

Les conclusions du sommet de Johannesburg, qui se déroule du 22 au 24 août, nous le diront.