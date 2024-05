À l’invitation du Président gambien, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour participer au 15e Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), prévu les 4 et 5 mai 2024, à Banjul.

Cette conférence internationale réunira plusieurs Chefs d’État et de Gouvernement pour discuter des enjeux et défis de la Oummah islamique, sous le thème « Renforcer l’unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ».