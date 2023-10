Ces Startups bénéficient d’un appui financier très important en plus de l’accompagnement technique qui sera octroyé par les experts en incubation et partenaires de Sonatel et du groupe Orange sur une période de 6 mois.

AFYASENSE, qui remporte le premier prix doté d’une subvention de 5 millions, est une startup qui vise à résoudre le problème du diagnostic du paludisme grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. En effet, les méthodes traditionnelles de diagnostic sont longues, sujettes à des erreurs et nécessitent des ressources coûteuses.

CACTUS INNOVATION : deuxième lauréat de ce concours qui bénéficie d’une subvention de 4 millions, propose un système de production rentable qui protège à la fois l’environnement et la sante de la population par la mise en place d’une ferme autonome en valorisant le cactus afin de bénéficier de ses avantages agronomiques, énergétiques et surtout environnementaux.

LINGUERE FABLAB : troisième lauréat du concours qui bénéficie d’une subvention de 3 millions est le premier FabLab sénégalais créé par des femmes et qui a pour but de briser les barrières sociales et économiques auxquelles elles sont confrontées tout en favorisant leur épanouissement personnel et leur indépendance financière.

Le Prix Orange de l’Entreprenariat Social en Afrique et Moyen Orient initié par le Groupe Orange entre dans le cadre de la stratégie d’innovation de la politique RSE du groupe par la promotion de l’innovation sociale grâce aux TICs. Il récompense de ce fait les meilleures Startups qui proposent des solutions technologiques innovantes au service du développement de leur pays.

La 13ème édition du prix Orange de l’Entreprenariat Social au Sénégal (POESEN) plébiscite les projets innovants basés sur les TIC, permettant d’améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines de l’éducation, la santé, l’environnement, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable. A date, plus de 36 Startups ont ainsi été accompagnées par le Prix de l’Entreprenariat Social au Sénégal.

Les trois projets novateurs de cette année ont été sélectionnés parmi les 10 meilleurs projets de la 13ème édition du POESEN qui ont « pitché » devant le jury national regroupant les acteurs majeurs de l’écosystème numérique. Depuis son lancement en 2011 au Sénégal, le POESAM a récompensé près de 40 projets.