L’événement s’est tenu à Dakar les 16 et 17 novembre à Dakar avec comme impératif de repenser la mobilité urbaine. Les acteurs réunis pendant deux jours, autour des débats et des panels, ont renouvelé leur engagement en faveur d’un écosystème inclusif, vertueux et décarboné.

De 27 millions d’habitants au milieu du XXe siècle à près de 600 millions actuellement, l’Afrique urbaine a connu un essor significatif. Aujourd’hui, un Africain sur deux vit en ville. Les prévisions d’ONU-Habitat indiquent que plus d’1,5 milliard d’Africains devraient résider dans les zones urbaines d’ici 2050. Ces projections présentent légitimement des opportunités économiques majeures, mais imposent dans le même temps des réponses stratégiques notamment en termes de mobilité qui, pour être adaptées, se doivent d’être pensées durablement.

« L’Afrique est au cœur d’une transformation majeure et nous sommes aujourd’hui à un tournant décisif. La mobilité urbaine est une pierre angulaire de ce changement. », a-t-il affirmé. « Le Digital African Tour 2023 vient ainsi illustrer notre engagement inébranlable envers l’avenir de l’Afrique et plus précisément envers une mobilité urbaine durable, unique moteur d’une croissance souhaitable et soutenable. », a expliqué Mohamadou Diallo, Fondateur du Digital African Tour et de Cio Mag, média panafricain spécialisé dans les nouvelles technologies.

Explosition démographique à Dakar

Remerciant Cio Mag pour la tenue de cet événement dans la capitale sénégalaise, le Dr. Thierno Birahim Aw, Directeur général du Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD), a souligné que “Le Sénégal s’est engagé depuis plusieurs années dans la voie de la mobilité urbaine durable. Dakar incarne particulièrement les enjeux d’une ville en pleine expansion et confrontée aux nombreux défis que posent son développement.” Le co-organisateur de l’événement a ensuite affirmé : “En 1970, Dakar comptait 400 000 habitants, aujourd’hui, notre capitale abrite près de 7 millions de Dakarois. Nous observons de véritables défis démographiques, urbanistiques et économiques, posant alors de réelles contraintes à la mobilité urbaine et à son caractère durable.”

Le choix de la capitale sénégalaise pour la tenue de cet événement n’est donc pas anodin. Outre sa position stratégique en Afrique, Dakar compte également des réalisations notables en faveur d’une meilleure mobilité durable, avec des exemples significatifs que sont le TER et le BRT (Bus Rapid Transit).

S’exprimant lors de la table-ronde intitulée “À l’heure de l’urgence climatique, quelle transition pour une mobilité urbaine durable ?”, Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, a ainsi affirmé : « Transversale, la mobilité recouvre des enjeux sociaux, économiques et environnementaux intimement liés et nous sommes convaincus que le numérique doit jouer un rôle central en tant que facteur de création de richesses.

L’usage des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle permettra d’analyser des données complexes et ainsi de prendre des décisions adaptées. Cependant, le monde numérique ne pourra pleinement exister sans le déploiement d’infrastructures numériques durables et de qualité. »

Un constat que partage également le fondateur du Digital African Tour, pour qui le numérique « apporte des solutions considérables dans divers secteurs tels que l’éducation, la santé, mais aussi en matière de mobilité, pour améliorer les déplacements et optimiser les systèmes. »

4 start-ups ont présenté des solutions novatrices

Tandis que la digitalisation promet d’améliorer la mobilité, la question des financements est tout aussi cruciale. Comme le soulignait à juste titre Amadou Hott, Envoyé spécial pour l’Alliance pour l’Infrastructure verte en Afrique à la Banque africaine de développement (BAD), il est essentiel « d’encourager l’investissement privé dans le domaine du transport, notamment durable, un secteur souffrant d’un déficit financier de plus de 100 milliards de dollars. L’établissement de cadres réglementaires favorisant la naissance de partenariats publics-privés est donc une nécessité pour répondre à ce besoin critique. »

L’innovation joue également un rôle crucial dans le secteur de la MobiliTech et doit être activement soutenue et encouragée. A cette fin, lors du Digital African Tour, quatre start-ups ont eu l’opportunité de présenter leurs solutions novatrices : TukkiJamm, une plateforme de covoiturage pour résoudre les problématiques de transport au Sénégal ; YAWA Impact Solutions, qui propose une solution de Mobility As A Service (MaaS) ; Proxy Emobility, dont l’objectif est de faciliter l’accès à des véhicules électriques plus abordable ; et Yeebus, une application présentée comme le « Yango des transports en commun » permettant une visualisation des bus, arrêts et routes en temps réel.

Pour clore l’événement, des recommandations ont été formulées sur 12 thématiques, visant à structurer une mobilité urbaine à la fois inclusive et durable. Ces recommandations se déclinent sur les différentes dimensions nécessaires pour imaginer des solutions innovantes à même de répondre aux défis de l’urbanisation du continent.