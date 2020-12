Free Sénégal qui vient de se substituer à Tigo, cherche à innover avec de nouvelles offres. ‘’Dès notre arrivée, nous avons baissé les tarifs de communication de manière très drastique pour que tout le monde puisse s’y retrouver. Free est heureux d’avoir permis aux Sénégalais de bénéficier des tarifs les plus accessibles d’Afrique de l’Ouest’’, se félicité M. Mamadou Mbengue, Dg de Free Sénégal.

La réplique ne s’est pas faite attendre dans le camp de ses concurrents, dont le groupe Sonatel, qui a, à son tour, proposé des offres concurrentielles. En vérité, tous les opérateurs ont vite suivi la tendance de promotion de meilleures offres de services à la clientèle. Au grand bonheur des usagers.

Toutefois, la nouvelle vague concurrentielle dans le secteur de la téléphonie mobile impose plus de vigilance de la part de l’ARTP. Certes l’Autorité doit inciter à une baisse des tarifs, mais elle doit surtout obliger les opérateurs à jouer des « règles saines ».

Le contexte actuel de pandémie du COVID-19 incite à l’innovation. L’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) a bien compris cette nécessité et veut faire du numérique un outil essentiel pour des solutions résilientes et inclusives. Le pari de l’émergence requiert de disposer de solides outils technologiques et innovants.

Khady CISS