Conduite par Mme Jane Karonga, responsable des affaires économiques de la CEA et chef du projet, la visite avait pour but de permettre à l’équipe technique de l’initiative Pharmaceutique de se familiariser avec la capacité de production de gaz médicaux de Sahel Gaz Ltd, un fabricant d’oxygène de qualité médicale, créé en 1991.

L’objectif visé est de faciliter les possibilités d’investissement pour augmenter la production d’oxygène sur le continent africain, un élément essentiel pour atténuer le Covid-19 et autres conditions critiques.

Sahel Gaz a été sélectionné pour recevoir l’appui technique de la CEA et de ses partenaires pour augmenter sa production dans le cadre du processus de l’Initiative Pharmaceutique.

Sahel-Gaz est une société anonyme au capital de 200 000 000 CFA entièrement détenue par des nationaux. L’entreprise est spécialiste des gaz médicaux depuis 1995. Elle est le deuxième fournisseur d’oxygène médical au Sénégal, à la pointe de l’innovation. Elle conçoit des solutions de production d’oxygène sur site, destinées exclusivement aux hôpitaux et cliniques adaptées, aux établissements de santé de toutes tailles, avec une pureté d’oxygène de 99,99 %.

Sahel-Gaz a soutenu sans relâche le plus important centre épidémiologique de lutte contre le Covid-19 au Sénégal. Par ailleurs, les demandes soutenues des pays voisins, confrontés aux mêmes urgences médicales mais aussi aux mêmes enjeux d’approvisionnement en oxygène médical, ont une nouvelle fois confirmé la nécessité d’une couverture régionale de la demande en oxygène médical.

C’est dans cet esprit que Sahel Gaz a monté un projet d’installation d’une unité de production d’oxygène liquide d’une capacité de 4,4 tpj (tonnes par jour) en plus de la production d’oxygène d’une capacité de 4,275 tpj. Cela fera un total de 8, tpj d’oxygène et constituera une plaque tournante pour la distribution de l’oxygène médical au Sénégal et dans les pays limitrophes.

Après une réunion d’introduction et une présentation, l’équipe a effectué une visite guidée des installations de production d’oxygène de Sahel Gaz Ltd.

Mme Karonga a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de cette collaboration car nous pouvons déjà voir ce que vous pouvez faire.

Représentant Sahel Gaz, M. Mustapha Sene a déclaré : “Vous avez une très bonne approche et nous apprécions le temps que vous avez pris pour venir ici et nous accompagner. Cela ne peut être que positif pour notre organisation. Il est important pour le continent que nous voyions des entreprises plus organisées et ciblées, ce qui ne peut que contribuer grandement à la croissance du secteur des entreprises. Je crois que c’est le moyen de briser les barrières entre le gouvernement et nous, le secteur privé des affaires”

Sene a indiqué que l’un des principaux défis auxquels l’entreprise était confrontée était le manque de marché garanti pour l’oxygène médical et a appelé la CEA à envisager de mettre en place des stratégies qui briseraient les barrières du marché. « Ce qui fonctionnerait vraiment bien pour nous, surtout après l’augmentation de la capacité de production, c’est le marché garanti, car il serait inutile si ce marché n’existe pas », a-t-il déclaré.

En réponse aux préoccupations de M. Sene, Mme Karonga a souligné les avantages de la ZLECAF et a invité l’entreprise de commencer à s’intéresser au plus grand marché de 1,2 milliard de personnes sur le continent. « Il est important de noter que la ZLECAF est désormais opérationnelle et que la branche d’approvisionnement groupée de l’Initiative pharmaceutique fournira dans une certaine mesure une part de marché tant que l’entreprise sera en mesure de produire suffisamment de quantités et selon les normes requises », a-t-elle déclaré.

Expérimenté dans 10 pays africains pilotes, dont les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, Madagascar, Maurice, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles et le Soudan, l’objectif principal de l’initiative Pharmaceutique est de relever les défis socio-économiques auxquels sont confrontés les pays membres à améliorer l’accès aux médicaments et autres produits essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI). Elle ambitionne aussi de créer un espace budgétaire pour les gouvernements africains compte tenu de la tendance émergente à l’augmentation de la dette publique.

Avec la mise en œuvre de l’Initiative pharmaceutique, l’Afrique sera dans une position plus forte pour relever le double défi de l’industrie pharmaceutique. Il s’agira, à court et moyen terme, d”utiliser la ZLECFA comme plate-forme pour harmoniser les normes nationales, et a long terme de bien mutualiser les achats de médicaments et de produits pharmaceutiques, grâce à des investissements accrus dans la production et les exportations pharmaceutiques.