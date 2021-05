La Banque nationale de développement économique (BNDE) a dévoilé ce jeudi 27 mai un nouveau logo, « qui caractérise son engagement auprès de sa clientèle ».

La Banque nationale de développement économique (BNDE) opte pour une nouvelle identité visuelle qui reflète « la marque d’un profond ancrage dans le secteur bancaire et financier au Sénégal », peut-on lire dans un communiqué de la banque.

Ce changement de logo, effectif à partir de ce jeudi 27 mai, « exprime l’assurance et la confiance qui animent toutes les équipes de la banque qui suivent, accompagnent et conseillent notre clientèle partout où elle a besoin de nos services », indique le communiqué.

Selon le document, ce nouveau logo dans sa forme, ses motifs et ses couleurs caractérise l’engagement que la BNDE est et sera toujours aux cotés de sa clientèle, en particulier dans le contexte d’une conjoncture particulière pour l’entrepreunariat et pour l’économie nationale.

Depuis sa création en 2014, la BNDE a connu une croissance soutenue, qui lui a permis de dépasser tous ses objectifs et missions en termes de financement, d’implantation de réseaux d’agence (16 dans le pays), mais, aussi, un total bilan de 280 milliards de FCFA en 2021.