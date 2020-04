« Ce sont toutes les entreprises qui ont un chiffre d’affaires qui a baissé au minimum de 33%. Les entreprises qui auront perdu tous leurs chiffres d’affaires seront éligibles’’, a précisé M Hott, Invité à l’émission Le Jury du Dimanche sur Iradio et iTv, ce dimanche 19 avril.

Cet appui vise à permettre aux entreprises de résister pendant la période de la pandémie sur une durée de trois à quatre mois, a –t-il précisé. ‘’Nous allons faire des comparaisons des chiffres d’affaires entre mars et février. Nous avons des données sur cela. Ces entreprises pourront directement aller voir leur banquier. Parce que, ce sont toutes les banques qui vont assister. Nous avons visé des crédits mensuels pour couvrir les charges incompressibles dont le salaire, le loyer etc’’, a assuré M Hott.

Le ministre l’Economie, du Plan et de la Coopération a néanmoins signalé que le remboursement se fera une année après la fin de la pandémie. « Après la période de crise, l’entreprise devra rester un an sans rembourser. C’est à partir du 12e mois qu’elle devra commencer à rembourser ses prêts sur une durée de cinq ans ».

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin. Un Fonds ‘’Force Covid-19’’ doté de 1000 milliards de FCFA a été mis en place.

A ce jour, 367 cas de coronavirus ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué, et 143 patients sous traitement.