Au fil des ans, la Délégation générale à l’entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ne cesse d’imprimer sa marque sur la bonne marche de l’économie nationale. Convaincue que l’entreprenariat est une solution à l’emploi, la structure s’active au quotidien pour mobiliser des ressources financières. Une tache motivée surtout par le fait que la DER/FJ est devenue l’unique guichet de financement de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes. Surtout en ces moments où la structure croule sous les fortes demandes des porteurs de projets.

Sous ce rapport, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis mars 2021, plus de 131 000 dossiers de financements ont été enregistrés pour une demande globale de près de 220 milliards FCFA. Preuve que les Sénégalais accordent de plus en plus un intérêt grandissant à l’entrepreneuriat. Une situation qui est de loin de surprendre son Délégué général, Monsieur Pape Amadou Sarr. Il ne se lasse pas de rappeler que « la mise en place de la DERFJ procède d’un acte de foi, d’une preuve de pragmatisme et d’une quête perpétuelle d’efficacité dans l’action publique ».

Une mission exaltante à laquelle l’outil de financement s’attelle à remplir avec bonheur et réussite. En atteste les résultats éloquents obtenus. Et qui confirment son statut d’acteur incontournable dans la consolidation de l’écosystème entrepreneurial national.

En un peu plus de trois années d’existence, la DER/FJ a octroyé près de 150 007 crédits à 130 542 sénégalais pour environ 75 Milliards de FCFA (avec les engagements en cours au niveau des institutions partenaires). Et ceci, dans les 14 régions et 46 départements et dans les différents secteurs d’activités prioritaires de notre économie nationale.

Une réalité corroborée par les résultats d’une étude du Bureau de Prospective Économique (BPE) selon lesquels 68% des bénéficiaires des financements se sont déclarés « globalement satisfaits » de l’intervention de la DER/FJ. Un satisfécit pour M Pape Amadou Sarr et son équipe fervents adeptes de la réussite de l’entrepreneuriat au Sénégal. Autant de raisons qui peuvent fonder à continuer d’inscrire la DER/FJ au cœur des projets innovants et des activités productives qui apportent des solutions concrètes et bénéfiques au dynamique esprit entrepreneurial sénégalais.

