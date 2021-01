Fidèle à une tradition bien établie, Réussir Business a encore consacré sa parution de Janvier au bilan et aux perspectives de l’économie sénégalaise. Mais contrairement aux autres années, l’ambiance est lourde. Morose. Nous avons beau considérer les crises comme un champ d’opportunités, difficile pour nous de ne pas assimiler 2020 à attentes trahies. La Covid-19 est passée par là.

Ces six dernières années, le vert était la couleur dominante des indicateurs macroéconomiques du Sénégal : croissance soutenue, discipline budgétaire stricte, recettes fiscales et non fiscales en hausse perpétuelle, inflation marginale, dette maîtrisée…

Le Plan Sénégal émergent (PSE) était en marche, mais la pandémie a tout chamboulé. Elle a radicalement impacté toutes les politiques publiques et, subséquemment affecté le vécu quotidien des Sénégalais.

Le gouvernement essaie de faire face en suivant une stratégie en trilogie : le repli (fermeture des frontières, mesures barrières…), la riposte (PRES) et la relance (PAP 2A).

Même si elle comporte des limites (exemple : prise en compte timide dans le PRES du secteur informel, qui représente 80% des emplois et 60% du PIB), cette stratégie a permis de mettre le pays à l’abri d’une récession (0,7% de croissance), de sauver des entre- prises et de permettre à plusieurs ménages de garder la tête hors de l’eau.

Le gouvernement ne cache pas sa satisfaction. « L’exécution (du PRES) a été très satisfaisante et nous a permis de bien résister à la crise », a confié le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, dans un grand entretien avec Réussir Business (voir par ailleurs). Avec le PAP 2A, l’Etat table pour les trois prochaines années sur des taux de croissance robustes : 5,2% en 2021, 7,2% en 2022 et 13,7% en 2023.