En cette période de crise sanitaire, les marchés financiers sont très sollicités. La Covid-19 plonge le monde dans une zone d’incertitude, mais le marché financier régional a su répondre présent pour aider les États de l’Union à relancer la machine économique.

Malgré le lourd impact sanitaire et économique engendré par la Covid-19, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) engrange des résultats flatteurs. Dr Edoh Kossi Amenounve, DG de la BRVM affiche le sourire et détaille pour Réussir les stratégies déployées pour permettre à cette institution financière de continuer à jouer son rôle d’acteur-clé du développement des économies de la sous-région.

En dépit du contexte économique actuel morose, les perspectives sur le Marché des Titres Publics de la zone UEMOA sont bonnes. En atteste le volume des émissions de titres publics à mobiliser sur l’année à venir, de l’ordre de 5 000 milliards de FCFA. Un bon pactole qui séduit le Directeur de l’Agence UMOA-Titres, M Adrien Diouf. Toutefois, il prône l’élargissement et la diversification de la base des investisseurs hors secteur bancaire. Un plaidoyer légitime partagé par tous les acteurs financiers.

Le constat est qu’en Afrique, les marchés des capitaux sont étriqués et sous-développés, largement dominés par des banques commerciales. Aujourd’hui, les opportunités qu’offrent le marché financier sont tout simplement méconnues du grand public. Un constat amer qui incite Mme Khady DIOUF, Administrateur Directeur Général de la société Everest Finance à plaider pour une éducation financière et boursière de l’ensemble des couches de la société.

L’Afrique peut approfondir et élargir le marché financier en soutenant les systèmes et plateformes de paiement numérique qui sous-tendent les paiements et les transferts électroniques. La réforme du marché financier a mis en lumière l’importance de la bourse en ligne. Le défi est de faire en sorte que toutes les transactions boursières s’effectuent via des applications web/et ou mobiles. La voie est tracée.

In fine, nous remercions M. Adama Wade de Financial Afrik qui nous a permis de rencontrer tous ces acteurs du marché financier lors des Financial Afrik Awards

