Dans une note de présentation, à l’occasion de la visite officielle au Sénégal, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, du 11 au 13 février, le BIG note que les entreprises canadiennes occupent une place stratégique dans différents secteurs, particulièrement le secteur aurifère.

Grâce au cadre attractif mis en place par le Gouvernement du Sénégal, une soixantaine de compagnies canadiennes sont aujourd’hui actives dans les domaines stratégiques de notre économie à l’instar du secteur minier.

En 2020, les investissements canadiens au Sénégal dépasseront le milliard de dollars canadiens (environ 449.463.026.725 FCFA).

Les relations économiques entre le Sénégal et le Canada offrent un potentiel intéressant de croissance, notamment dans les secteurs des mines, de l’agriculture, du pétrole, du gaz, des énergies propres et du numérique.

Estimée à 1,3 milliard de dollars CAD (environ 452.162.647.000 FCFA) depuis 1962, l’aide publique au développement octroyée au Sénégal par le Canada, a significativement contribué aux efforts de lutte contre la pauvreté dans notre pays.

Entre 2017 et 2018, cette aide a atteint 87,82 millions de dollars CAD (environ 39.708.923.000 CFA), faisant du Canada le troisième bailleur de fonds bilatéral pour le Sénégal qui en est le premier bénéficiaire en Afrique de l’Ouest.

En novembre 2013, les deux pays ont signé un cadre de responsabilité mutuelle en matière de coopération au développement, confirmant ainsi leur engagement réciproque à la réalisation de leurs objectifs de développement.

Le Sénégal et le Canada entretiennent, depuis 1962, d’étroites relations fondées notamment sur les valeurs communes de respect des libertés et de l’Etat de droit ainsi qu’une appartenance à la francophonie.

Celles-ci se traduisent également par une convergence de vues en matière de politique étrangère.

C’est sur cette base que les deux pays ont construit un partenariat dynamique et multiforme aussi bien à l’échelon fédéral qu’à l’échelle des provinces avec le Québec en tête de pont.

Si l’éducation (70% de l’aide canadienne avec pour cibles les enfants et les jeunes), la formation professionnelle et l’autonomisation des femmes et des jeunes restent toujours les domaines prioritaires de l’aide canadienne au développement, il y a lieu de se féliciter de la présence de plus en plus marquée d’entreprises canadiennes au Sénégal.