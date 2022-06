La Facilité fait partie de l’Initiative spéciale

Formation et emploi du Ministère fédéral

allemand de la Coopération économique et du

Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de créer des emplois et des places de formation durables et d’améliorer les conditions de travail dans ses pays partenaires.

La Facilité Investissements pour l’emploi invite les entreprises et les entités publiques à soumettre des propositions de projets qui contribuent durablement à la création d’emplois dans le secteur privé. L’appel à propositions de projets régional concerne quatre types de projets :

Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois (ne générant pas de revenus) : La Facilité couvre jusqu’à 90 % des coûts d’investissement. Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d’emplois (générant des revenus) : La Facilité couvre jusqu’à 75 % des coûts d’investissement. Projets à but lucratif ayant un impact plus large sur la création d’emplois : La Facilité couvre jusqu’à 50 % des coûts d’investissement. Projets à but lucratif ayant un impact sur la création d’emplois : La Facilité couvre jusqu’à 25 % des coûts d’investissement.

Les subventions proposées vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet. Il s’agit d’un cofinance- ment de projet, avec des apports propres de la part des candidats. La partie cofinancée est corrélative au projet choisi.