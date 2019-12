Après celles de Touba et Tivaouane, c’est autour de Dakar d’accueillir le groupe O’Merveilles Pâtisserie. O ‘Merveille Pâtisserie remplace désormais le restaurant « Le Tabouret » sis à Mermoz.

En effet, O’Merveilles Dakar, offrira des produits et services haut de gamme, et sera aussi doté d’un restaurant gastronomique pour répondre aux besoins du marché. L’investissement global de ce marché s’élève à 304 millions incluant ainsi le coût de l’acquisition, la remise à niveau, l’acquisition d’équipement de points et le rebranding total.

D’ores et déjà, le management de O’Merveilles Dakar entreprend de mettre en œuvre un planning. Tout en continuant à satisfaire la clientèle habituelle du restaurant, dans un souci de continuité de services.

Conformément à la stratégie du groupe, O’Merveilles Dakar sera aussi financé sur fonds propres couplé à un financement participatif minoritaire en cours, pour bâtir ensemble une économie forte et créatrice de valeur soutenue.

A noté que la fin des travaux est prévue à fin février 2020.