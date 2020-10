Mme Tall a rendu un vibrant hommage à Feu Gabriel Fal, fondateur de CGF Bourse et de CGF Gestion pour son parcours exemplaire dans la Finance d’abord en tant que banquier puis dans les activités du marché financier. Elle a remercié tous les administrateurs ainsi que les actionnaires et félicité la Direction Générale de CGF Bourse pour leur leadership.

Eveline Tall totalise une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans le domaine de la Banque et de la Finance avec des compétences en leadership stratégique et opérationnel. Elle a une expertise reconnue dans les domaines du Développement des entreprises et de la Gouvernance. Mme Tall a eu à travailler, avec compétence, dans des environnements complexes et volatiles.

Dirigeante d’entreprises, Mme Tall a commencé sa carrière à la Citibank Dakar où elle a occupé plusieurs postes de responsabilité pendant 16 ans. Elle a ensuite rejoint une banque Pan Africaine, Ecobank, présente dans trente-quatre (34) pays d’Afrique Subsaharienne et a contribué à sa croissance pendant 19 ans. Elle y a, entre autres,

occupé les fonctions de Directeur Général des filiales bancaires d’Ecobank au Mali puis au Sénégal, Directeur Régional UMOA pour le Groupe.

Mme Tall a quitté le Groupe Ecobank en 2017 comme Directeur Général Adjoint du Groupe, ayant supervisé pendant six (6) ans les Directeurs Généraux de trente-trois (33) filiales bancaires d’Ecobank en Afrique ainsi que le Contrôle Interne et la Conformité du Groupe, et les Relations avec les Superviseurs. Dans le cadre de ses

différentes fonctions dans le Goupe Ecobank, Mme Eveline Tall a été pendant douze (12) ans administrateur représentant la holding Ecobank Transnational Incorporated (ETI) dans ses filiales en Afrique de l’Ouest, au Cameroun, au Kenya, au Nigéria, au Ghana et au Zimbabwe.

Mme Tall siège actuellement au Conseil d’Administration de deux holdings de banques panafricaines (BGFI Holding et Coris Holding) et de cinq autres sociétés ou organismes internationaux.

Elle a siégé au Conseil Economique et Social du Sénégal comme Présidente de la Commission Economie, Commerce et Perspectives de 2010 à 2013.

Eveline TALL est très impliquée dans l’amélioration du climat des Affaires en Afrique, l’inclusion financière et l’intégration économique des Femmes.

Eveline Tall a été distinguée Chevalier de l’Ordre National du Lion du Sénégal.

A propos de CGF Bourse :

CGF Bourse est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) au capital de 1,5 milliard de FCFA, agréée depuis 1998. Elle intervient dans le courtage, le Conseil, la tenue de compte titres, la gestion sous-mandat mais également la gestion collective & l’épargne salariale. CGF BOURSE apporte des services à forte valeurs ajoutée, tels que la gestion & la restructuration de la dette, les financements structurés, les levées de fonds sur les marchés financiers et les syndications bancaires ainsi que le conseil en ingénierie financière. Cette année 2020, CGF Bourse a obtenu deux nouveaux agréments en tant que listing sponsor pour l’accès des PME au 3e compartiment de la

BRVM et l’agrément d’exercice de bourse en ligne.