Icône charismatique, elle séduit par sa simplicité et son raffinement. Toujours élégante, Tabasky Thiam Diouck sait soigner son look et passe facilement de la Linguère Saint-Louisienne à la femme d’affaires, cadre supérieure. Le tout dans une simplicité qui rehausse son statut de femme leader. « Nous n’avons pas besoin de bousculer les codes de la tradition pour se hisser vers la modernité, mais plutôt s’adapter aux mutations de ce monde moderne sans perdre notre identité culturelle. La femme sénégalaise traditionnelle a toujours été la colonne vertébrale de son foyer, en s’occupant des travaux champêtres et domestiques, de l’éducation des enfants, du mari et de la Famille (avec un grand F).

La femme Sénégalaise ou d’une manière générale la femme africaine est une « super wonderwoman », fait savoir, la patronne de l’hôtel quatre étoiles, « La villa racine ».

Pour celle qui gère Racine Duty Free shop à l’aéroport de Bamako, l’essentiel est de définir ses priorités et se faire la bonne définition de la modernité. Parce que dans sa logique, la meilleure richesse reste la famille et elle n’a

pas de prix. « Pour ma vie famille, machallah elle est remplie. J’ai toujours privilégié un temps de présence de qualité, aujourd’hui par la grâce de DIEU, je m’éclate avec mes petits enfants qui me le rendent bien. D’ailleurs, ma réputation de maman stricte s’est ternie en -mamy chocolat-». Cependant, cela n’empêche en rien à Tabaski Thiam Diouck de briller dans son travail. Elle est même une vraie amoureuse du travail. Une qualité qui l’a toujours distinguée jusqu’au sein de sa propre famille. « La meilleure réponse que je puisse vous donner c’est de citer ma mère « sa khole bi ligueye rekk mo si nék del nopolou ». (tu as l’amour du travail bien fait ancré en toi, il faut te reposer, Ndlr). En fait, j’ai vite compris que je ne pouvais compter que sur moi-même, enfant unique, parents aux revenus très modestes, le seul choix qui me restait était de réussir par le travail et les vicissitudes de

la vie ne m’ont pas laissé le choix. J’aime et m’épanoui complètement dans le travail », clame avec vigueur la créatrice de Racine Luxury Distribution (parfum de niche) et créatrice de la marque Tabou Racine.

Consciente que la cause de la femme est un combat de longue haleine Tabaski Thiam apprécie certaines avancées faites par la société pour l’égalité et équité des chances entre les genres. Ainsi, pour elle, bien que la

parité soit une bonne initiative, elle n’est pas suffisante. C’est pourquoi des actions comme la scolarisation des filles, le développement de l’entreprenariat féminin par les structures dédiées de l’Etat et le financement des

femmes, constituent un levier de premier plan. Il est reconnu dans le monde entier que les ressources gagnées par les femmes sont consacrées en grande partie dans la gestion familiale et particulièrement dans l’éducation,

l’instruction et la santé des enfants, facteurs de développement de toute nation. Ce qui justifie leur rôle de véritables actrices de la transformation économique et sociale du développement, révèle celle qui a lancé la ligne

de parfum « Tabou Racine home fragrances ».