Après avoir bouclé des études secondaires au Lycée de Jeunes Filles John Kennedy de Dakar, et des études supérieures à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, Sup de Co Toulouse, Marie a complété son parcours par une formation en France pour devenir Expert-Comptable.

Ces deux parchemins en poche, elle est rentrée au Sénégal ou elle a intégré les réseaux internationaux d’audit et conseil existants qu’elle n’a pratiquement pas quitté jusqu’à fin 2018 ( Arthur Young, BDO International, KPMG), exception faite des années passées à la Commission de Vérification des Comptes.

Pendant près de 40 ans, elle a appris pratiqué dans les cabinets internationaux, le métier d’auditeur-commissaire aux comptes, de conseil aux entreprises du secteur privé et public. Ce qui a eu l’heur de fortifier son expérience avec des formations continues en plus d’autres formations suivies en arbitrage, médiation, conciliation…

Conseil en organisation

Aujourd’hui, Marie Ba est associée fondatrice du cabinet MBA Experts Conseils, en qualité d’associée (Audit, Advisory, Tax). Une société créée après plus de 30 ans d’expérience professionnelle, dont plus de 25 ans dans les firmes internationales d’audit et conseil, en France et au Sénégal et 17 ans comme associée dirigeante (BDO, KPMG). En tant que responsable des clients internationaux, elle a assuré la coordination globale de nombreuses

missions d’audit et conseil en organisation, gestion, en France (Dow Chemical, Casino…) et en Afrique pour l’essentiel (Sénégal, Mali, Burkina, Mauritanie, Madagascar, Comores… ).

Aussi, ses domaines d’intervention couvrent divers secteurs notamment les assurances, les banques, l’aéronautique, l’eau, l’électricité, la filière arachidière…

Mme Marie Ba possède également une expérience solide du secteur parapublic, acquise dans ses fonctions antérieures d’expert à la Banque Mondiale, près la commission de vérification des comptes près la cour suprême du Sénégal entre 1987 et 1990, mais également sur l’ensemble de la sous région à travers des missions confiées par les partenaires techniques et financiers ( Banque Mondiale, USAID, Agence française de développement… ). Elle jouit d’un agrément USAID/RIG/A/DAKAR et a suivi les formations dispensées aux « Supreme Audit Institutions » par cette institution.

En ce début d’année 2019, elle entame une nouvelle phase de sa vie professionnelle en conseillant les dirigeants d’entreprises, dans l’organisation de leur société, la conception de leur business model, la gestion des risques, la, bonne gouvernance…

Entres autres missions, Marie est présidente de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal (Onecca), présidente fondatrice de NETFORCE, membre du Conseil économique et social du Sénégal. Membre du Conseil national du crédit et présidente fondatrice de l’association Agir ensemble pour la protection de l’environnement dans le cadre de vie (AGIR 2E), elle est également la présidente honoraire fondatrice de l’association “Wa Dekkh Gui”, constituée par les ostréicultrices de Guéréo et présidente du 1er Rotary Club mixte du Sénégal.