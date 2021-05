Réussir Business – Le mois de Ramadan qui aurait dû être, par essence, une période de pénitence physique, rime désormais avec surconsommation. Est-ce que Takamoul Food entend déployer une stratégie de commercialisation spéciale durant cette période ?

Cheikh Ameth Tidiane Sy – Le Ramadan est un mois de partage, de solidarité et d’abstinence, mais avec de forts relents de surconsommation en produits alimentaires. C’est le moment pour les plus nantis de partager ce surplus de consommation avec les démunis, surtout en cette période de pandémie où les ménages sont frappés de plein fouet. De notre part, nos équipes commerciales sont sur le terrain durant cette période, pour assurer une bonne disponibilité de nos produits au niveau des points de vente afin de les rendre accessibles et proches des consommateurs. Nous venons de lancer de nouvelles gammes de produits en tomates, moutarde, ketchup et vinaigre avec des promotions sur le prix.

Quel impact cette période du Ramadan peut-elle avoir sur les ventes et commandes des produits de Takamoul Food ?



Evidemment un impact positif sur les ventes et les commandes émanant de nos partenaires grossistes, aussi bien sur le marché traditionnel que sur le modern trade (supermarchés et supérettes). Comme vous le savez, c’est une période de forte demande en produits agroalimentaires. Nous répondons à cette demande avec des marques fortes, notamment Pod’or et Safa sur le local.

Sur nos ventes à l’export, nous sentons un regain, surtout en cette période de renchérissement du fret maritime qui a une répercussion sur les produits asiatiques qui nous concurrencent sur le marché de la Sous-Région. En local, nous notons aussi une forte demande de nos produits tels que la tomate double concentré Podor qui est très prisée dans le tiebou dieune, de même que nos sauces à la tomate, notre nouvelle gamme de moutarde et de vinaigre sous la marque Safa. Cette fidélité des consommateurs à nos marques s’explique surtout par notre volonté affichée de renforcer continuellement la qualité de nos produits, mais aussi par une politique de prix accessibles pour nous adapter le plus possible au pouvoir d’achat des ménages qui s’est véritablement effrité depuis le début de cette pandémie.

Est-ce que Takamoul Food va profiter du Ramadan pour renforcer sa campagne de promotion de ses produits ? Si oui, sous quel format ?

Tout à fait ! Nous lançons une campagne dénommée « POD’OR A PETITS PRIX », une façon de souhaiter un excellent mois de Ramadan à tous les Sénégalais ! Il s’agit d’une campagne promotionnelle qui démarre une semaine avant le Ramadan et s’étale sur toute la période du jeûne. Nous avons procédé à une baisse de nos prix de détail pour faciliter l’accès de nos produits au plus grand nombre.

Nous avons aussi lancé une offre limitée de packs, composée d’une bouteille de vinaigre, de moutarde et de ketchup, le tout dans un magnifique bol cadeau, le tout offert à 1000 FCFA. Qui dit mieux ! C’est une façon pour nous, de lancer véritablement notre nouvelle gamme de vinaigre et moutarde Safa, mais aussi de ketchup Podor. Nos équipes commerciales sont sur le terrain et dans les quartiers pour porter ces packs au plus près des ménages.

Quelles sont les actions Qualité menées par Takamoul Food pour mieux satisfaire les consommateurs ?

Notre service Qualité est toujours à l’écoute du marché et particulièrement des consommateurs. Grace à notre équipe de Recherche & Développement qui dispose d’un laboratoire moderne, nous concevons nous-mêmes nos formulations et les adaptons aux exigences organoleptiques des consommateurs sénégalais. Nos distributeurs et nos commerciaux sur le terrain jouent le rôle de relais pour nous remonter les réclamations ou suggestions sur nos produits. Notre politique d’amélioration continue oblige nos équipes à procéder régulièrement à des tests auprès de panels experts afin de s’assurer de la bonne conformité de nos produits aux exigences des consommateurs et des normes sénégalaises.

Peut-on avoir une idée sur la place de votre société sur le marché de l’agro-alimentaire en termes de chiffres-clés ?

C’est un marché ou la concurrence reste rude avec des positions qui restent variables selon le type de produits ou le marché, selon que l’on soit à Dakar ou en région. Globalement, nous n’avons pas encore une étude récente qui donne de façon fiable les parts de marché par acteur sur le marché. Cependant, en tant que dernière-née des industries de tomates, notre marque POD’OR a bousculé la hiérarchie et occupe une place de choix par rapport à la concurrence. Notre politique de diversification est payante avec la gamme moutarde et vinaigre SAFA qui pénètre progressivement le marché.

Depuis sa création, Takamoul Food a affiché sa vocation d’être leader de la Tomate dans la sous-région. Où en êtes-vous pour concrétiser ce souhait ? Quelles sont les entraves auxquelles vous êtes confrontés ?

Nous sommes en perpétuelle croissance, même si la Covid-19 a freiné nos ardeurs en 2020. Nos produits sont aujourd’hui présents dans quasiment tous les pays de la sous-région (Mali, Gambie, Mauritanie, Guinée Conakry, avec des incursions en Côte d’Ivoire et au Togo).

Nous déroulons notre plan stratégique, malgré les contraintes liées à l’approvisionnement en matières premières locales et les barrières non tarifaires appliquées par certains pays de la sous-région. Au plan local, le marché est très rétréci avec une concurrence rude pour la tomate marquée par la présence de deux autres industriels, mais aussi par les importations de moutarde et de ketchup. Nous ambitionnons de poursuivre notre politique de diversification de notre gamme de produits et d’innovation dans le packaging.

La Zlecaf est entrée en vigueur depuis le début de l’année. Quels sont les opportunités et défis qui se posent à votre société face à ce vaste marché continental ?

La ZLECAF est une opportunité pour les industries locales d’élargir leur marché, mais aussi une menace sur les secteurs fragiles qui peuvent être fortement concurrencés par certains pays émergents d’Afrique (Maroc, Égypte, Afrique du Sud) qui ont des économies plus structurées.

Il faudra que nos entreprises se mettent à niveau pour en tirer un meilleur profit au plan défensif pour préserver certains secteurs stratégiques comme la tomate industrielle, mais aussi au plan offensif pour aller à la conquête de l’Afrique avec un marché de plus 1,2 milliard de consommateurs.

Nous comptons sur l’appui des pouvoirs publics dans le processus de négociation sur les règles d’origine et le renforcement de capacité des acteurs du secteur privé pour faire face à cette nouvelle donne

La crise de la Covid-19 a-t-elle impacté votre société et la filière Tomate où vous évoluez ?

Evidemment tous les secteurs d’activité ont été impactés en raison de la baisse généralisée de la consommation. L’approvisionnement en matières premières importées a été fortement perturbé par le coût du fret qui a quadruplé sur certaines provenances. Les restrictions sur la circulation des biens et personnes pendant le couvre-feu ont impacté sur notre chiffre d’affaires. La fermeture des marchés a fait baisser nos actions promotionnelles et la distribution numérique de nos produits.