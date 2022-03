Citant une étude faite sur le sujet par la CEA, Vera Songwe qu’il sera possible alors de créer 4 millions d’emplois, en raison de deux chauffeurs par camion. Mais pour cela, elle a précisé que l’Afrique devra poursuivre sa politique de fabrication de camions, comme cela se fait actuellement au Rwanda, au Maroc, et en Afrique du Sud.

« L’Afrique a les ingrédients nécessaires pour y parvenir. Et c’est de cela qu’il s’agit dans l’Agenda 2030. Il s’agira aussi de savoir quel type de partenariat l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine peut-il nous apporter pour que nous arrivions là où nous devons arriver et que nous créons les emplois qui doivent être créés », a expliqué Vera Songwe.

Tous les pays africains, exception faite de l’Érythrée, ont signé l’accord pour la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), un nouvel instrument d’intégration lancé en 2012 par l’Union africaine ayant pour objectif de booster les échanges commerciaux entre nations du continent.

« Lorsque nous parlions de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, tout le monde se demandait pourquoi nous le faisions et comment nous pouvions sortir de la morosité dans laquelle nous sommes aujourd’hui et pourquoi nous en parlons alors que nous souffrons tous, comme on dit, du fardeau de la dette et que nous ne sommes pas en mesure de financer nos économies ».

Poursuivant elle ajoute : « Nous sommes en 2022 et l’Afrique est toujours debout, aucune économie africaine n’a encore connu de crise de la dette. Lorsque nous avions entamé les discussions autour de la pandémie de COVID- 19 et que nous avions rencontré à de nombreuses reprises les ministres des finances et les ministres de la santé, nous attendions tous de savoir quel serait le premier pays africain à se déclarer insolvable, c’est-à-dire à ne plus pouvoir payer sa dette, incapable de remplir ses obligations internationales, mais cela ne s’est pas produit ».

Selon Mme Vera Songwe « l’une des raisons pour lesquelles cela ne s’est pas produit est que l’Afrique s’est unie et qu’au cours des deux années de COVID-19, l’Afrique a échangé davantage avec elle-même qu’au cours des cinq années précédant COVID-19 »

La Zlecaf enregistre actuellement 6 pays qui sont en train de la mettre en œuvre. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Togo,de la Guinée, du Niger et du Burkina Faso, selon le bureau sous- régional Afrique de l’ouest de la Commission économique pour l’Afrique (Cea).

La Zlecaf vise à accélérer la transformation structurelle des économies africaines

Vera Songwe intervenait lors de la huitième session du Forum régional africain pour le développement durable, FRADD 2022) qui s’est tenue du 3 au 5 mars à Kigali (Rwanda) sur le thème « Mieux construire l’avenir : une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser le Programme 2030 et l’Agenda 2063 »