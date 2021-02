UBA Sénégal indique, dans un communiqué parvenu à Réussir, que cette convention de crédit avait permis à la SAR d’augmenter sa capacité de financement des importations et de réduire le coût de ses approvisionnements pour un retour à une meilleure activité de raffinage.

Depuis cette date, la banque assure que ce partenariat a pu être pérennisé grâce à de nombreux autres financements, qui ont permis entre autres, d’améliorer les conditions d’approvisionnement en électricité de la population sénégalaise.

UBA Sénégal a également participé à la reprise de SUNEOR, et financé de nombreuses entreprises tant au niveau national qu’international ; faisant d’elle un partenaire privilégié de l’Etat du Sénégal.

Également soucieux de l’impact des entreprises sur le développement social et durable, le Groupe UBA a développé au fil des années un volet RSE très dynamique à travers la Fondation UBA, en soutenant les secteurs de l’Environnement et de l’Éducation.

La banque a en outre contribué à la lutte contre le Covid19 en Afrique avec une participation de 150.000.000 FCFA à l’État du Sénégal. Elle a également appuyé des structures de soins et d’insertion sociale, destinées aux enfants vivant avec un handicap ou encore atteints du cancer (Hôpital Le Dantec, Centre Verbo-tonal de Dakar etc.)

Outre ces réalisations, UBA Sénégal réaffirme sa vocation de placer sa clientèle au cœur de ses activités et de ne ménager aucun effort aussi bien dans l’investissement technologique, que dans le capital humain afin de répondre à ses attentes

L’objectif principal de UBA Sénégal étant la satisfaction de sa clientèle, tout en maintenant la transparence et la cohésion sociale au sein de l’institution.

Créée en 2009, United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal) est présente dans 20 pays africains, aux États-Unis et au Royaume-Uni et en France.

La banque opère à travers un réseau de 10 agences et emploie plus de 300 personnes, dont 98% de sénégalais. Elle a récemment remporté le prix de la meilleure banque numérique pour les startups en 2020.