Découvrons-en davantage !

Quelle rentabilité de ces titres à revenu fixe ?

Dans la zone UEMOA, en fonction de l’émetteur et de la maturité visée, le taux de coupon varie entre 5,75% et 6,50%. De ce fait, les titres publics de la zone présentent une niche d’opportunités de placements pour les investisseurs régionaux et internationaux car offrant plusieurs rendements cibles selon l’émetteur et bénéficiant d’un profil de risque historiquement faible dû à la qualité de la signature des émetteurs (ZERO DEFAUT DEPUIS LA CREATION DU MARCHE).

Quelle diversification du risque pays ?

Accéder au MTP de l’UEMOA, offre le choix de placement sur huit Etats. Grâce à une infrastructure de marché robuste mis en place par la BCEAO, le portefeuille d’investissement est totalement dématérialisé auprès d’intermédiaires agréés, teneurs de compte titres et le Dépositaire Central Banque de Règlement : la BCEAO.

Comparée à d’autres solutions de placement, la valeur ajoutée du MTP de la zone UEMOA réside dans la capacité qu’il offre de diversifier son portefeuille d’investissement. Pour rappel, la diversification n’est avantageuse que si elle réduit les risques. Ainsi, en répartissant les investissements entre différents instruments, différents émetteurs et différentes maturités, l’investisseur a plus de chance d’atteindre ses objectifs financiers.

Quelle fiscalité des titres publics ?

Les titres publics sont défiscalisés pour l’administration fiscale du pays émetteur. Cependant, au sein de l’Union, la pratique de chaque administration fiscale est diverse en ce qui concerne les titres d’autres pays de l’UEMOA. Toutefois, des réformes sont en cours afin d’harmoniser le traitement fiscal au sein de l’Union. En ce qui, concerne les investisseurs étrangers, les titres sont défiscalisés pour respecter le principe de la non double imposition. Mais le traitement fiscal peut être sujet aux accords fiscaux existants entre le pays émetteur et le pays de résidence fiscal de l’investisseur.

Quelle valeur ajoutée pour le système de l’adjudication ?

En outre, les titres publics sont proposés aux investisseurs à travers le système de l’adjudication qui correspond à une vente aux enchères assurant une transparence et une concurrence libre sur un produit de placement, présentant un bénéfice attrayant par rapport au faible niveau de risque encouru. Ainsi, en moins de 24h après l’opération, l’investisseur connaît les résultats de son investissement et dispose d’un aperçu de ses rendements futurs.

Comment investir dans les titres publics de l’UEMOA ?

 Les adjudications des titres publics sont organisées par l’AUT en collaboration avec la BCEAO;

 La souscription sur le marché primaire des titres publics est effectuée à travers les Banques et les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de l’UEMOA ;

 L’investisseur, quel que soit le territoire sur lequel il est établi, souscrit aux adjudications par l’intermédiaire d’une banque ou d’une SGI de son choix implanté sur le territoire de l’Union ;

 Les titres émis par adjudication s’échangent aujourd’hui sur le marché secondaire de gré à gré au travers des banques et SGI, plus particulièrement ceux ayant le statut de Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT).

En guise de résumé, la rentabilité des titres publics en 5 points correspond à:

1. Un couple rendement / risque attractif

2. Une diversification des investissements grâce à un marché unique comprenant 8 émetteurs à différents niveaux de risque

3. Des coûts de transaction moindre garantis par le processus de l’adjudication

4. Des coupons attractifs

5. Des titres publics défiscalisés dans le pays d’émission

Pour mieux comprendre les spécificités et caractéristiques des titres publics émis par adjudication de la zone UEMOA et vous exercer à la souscription sur le Marché des Titres Publics via les Bons et les Obligations Assimilables du Trésor, téléchargez notre recueil d’exercices et devenez un investisseur aguerri sur le MTP.