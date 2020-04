Ce recul du PIB serait la conséquence de la ‘’contreperformance’’ des activités des secteurs primaire (-0, 6%) et tertiaire (-1,1%), précise la source.

La production industrielle a augmenté de 3,3% durant le premier trimestre 2020, tandis que les exportations et les importations ont enregistré des hausses respectives de 2,8% et 1,8% par rapport au trimestre précédent, selon la note de l’ANSD.

Durant la même période, les prix à la consommation ont progressé de 0,8%, tandis que les prix à la production industrielle se sont repliés de 0,7%.

Il est attendu, des hausses respectives de 0,4%, 0,3% et 0,2% des prix de production des services de transport et d’entreposage, de soutien et de bureau, d’hébergement et de restauration.

Il est toutefois constaté une stabilité des prix des services spécialisés, scientifiques et techniques, des prix immobiliers, et, au même moment, une hausse de 0,7% du coût de la construction.

‘’S’agissant des échanges extérieurs, les prix des produits à l’exportation sont ressortis en hausse de 0,3%, tandis que ceux des produits à l’importation ont baissé de 1,2% en variation trimestrielle’’, note l’ANSD.