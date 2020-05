Dans une note d’analyse de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), l’ANSD signale que les prix à la consommation se sont repliés de 0,7% comparativement au trimestre précédent.

Selon la source, cette diminution fait suite à celle des prix des produits locaux, modérée par la hausse de ceux des produits importés et aussi par le recul des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées et de celui des services de santé.

LANSD précise qu’en variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 2, 1%.