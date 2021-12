Ces décisions ont été prises à l’issue d’une campagne nationale d’évaluation de la qualité de la couverture téléphonique et des réseaux mobiles 2G, 3G et 4 G qui s’est déroulée du 16 août au 10 novembre 2021. Les résultats ont été publiés hier, jeudi et ont fait ressortir des difficultés dans l’émission des appels, notamment à l’intérieur du pays.

A travers un communiqué de presse, il est relevé qu’une pénalité de 16 727 712 422 francs CFA hors taxes est appliquée à l’opérateur de communications électroniques Sonatel. Pour Expresso Sénégal, une pénalité de 1 028 466 443 F Cfa hors taxes lui est appliquée. Quant à Free, c’est une pénalité de 2.528.108.092 fcfa hors taxes qui lui a été infligée.