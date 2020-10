Tous les poste de l’OMVG sont extensibles et pourront être raccordés à de futurs producteurs d’énergie électrique ou de nouveaux consommateurs pour satisfaire les besoins en énergie électrique qui sont en perpétuelle croissance dans la région.

C’est ce qui explique cette perspective dans le cadre du projet Énergie de l’OMVG, d’une liaison avec le réseau électrique de l’OMVS à partir du second poste de de dispatching du projet situé à Tambacounda.

C’est ce qu’a fait savoir M Ababacar Ndao, secrétaire général de l’OMVG, lors d’une visite du site, au deuxième jour de la tournée presse organisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Énergie OMVG ».

Cette deuxième édition de la tournée de la presse vise à faire l’état des lieux sur les chantiers de construction de postes de transformation énergétiques partagées entre le Sénégal, la Gambie, les Républiques de la Guinée et de la Guinée Bissau.

« Le poste de Tambacounda est un poste très spécial, diffèrent de celui de Kaolack. C’est un poste où il y’a beaucoup d’arrivées et de départs. Il y’a une ligne qui vient de Kédougou, une autre de Kolda, une de Kaolack et enfin une autre ligne en préparation qui va nous venir de l’OMVS à partir de Kayes. C’est juste pour vous dire que Tambacounda est le centre névralgique de notre système de transport au Sénégal », a expliqué M Ndao.

En effet prévu initialement pour le transport d’électricité, le poste de Tambacounda est également programmé pour travailler avec les entreprises de télécommunication avec une fibre optique qui sera connectée à partir de son centre de dispatching « Notre réseau est équipé d’une fibre optique 36 pairs ce qui fait 72 fibres optiques et les besoins que nous avons ne sont pas énormes. Donc il y’a beaucoup de pairs qui seront disponibles et nous sommes en pleine étude avec la Banque mondiale pour voir comment ces pairs pourront être mis à la disposition des sociétés de télécom de nos pays respectifs et comment améliorer la qualité des services » a déclaré Ababacar Ndao.

Avec un taux de réalisation global de 70%, le poste de dispatching de Tambacounda dans le même sillage que le projet est caractérisé par la présence de nombreuses entreprises étrangères. Un fait tout à fait anodin si on en croit le secrétaire général de l’OMVG pour qui, la spécificité du projet requiert certaines compétences qu’il n’est pas évident de trouver au plan local. Mieux c’est un projet d’envergure avec beaucoup de partenaires financiers et qui doit obéir à la loi d’appels d’offres internationales.

Par ailleurs, les entreprises locales sont mises à contribution à travers la sous-traitance dans l’exécution de certains ouvrages notamment tout ce qui est génie civile. « Conformément à la législation sociale, tous les jeunes qui travaillent sur ce projet sont de la localité ou bien des villages environnants » a affirmé l’inspecteur du travail M Oumar Fall chargé du suivi des travailleurs et du respect de la règlementation dans le cadre de ce projet.

Mieux « l’inspection du travail veille au respect strict de la réglementation sur les salaires des travailleurs avec des contrats en bonne et due forme pour éviter que les travailleurs ne soient dans la précarité » a déclaré M FALL.

Le projet « Énergie de l’OMVG » vise le renforcement de la coopération et de l’intégration régionale.