Tony O. Elumelu, Fondateur de la TEF (Tony Elumelu Fondation) et Président de Heirs Holdings et United Bank for Africa Groupe, a reçu hier le prix « All Africa Business Leaders » (AABLA) à Johannesburg. Dans le discours d’acceptation lu par Ifeyinwa Ugochukwu, Directrice générale de la TEF, Elumelu a dédié le prix aux jeunes entrepreneurs africains, saluant leur volonté de réussir contre vents et marée. Il a félicité les entrepreneurs pour leur esprit de réussite et d’excellence: « Ce prix est dédié aux centaines de milliers de jeunes entrepreneurs africains qui postulent chaque année au programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Ce sont eux, les vrais héros de notre continent », a fait savoir Tony Elumelu dans un discours lu par Ifeyinwa Ugochukwu

Organisée par la CNBC, la catégorie « Prix de la Philanthropie » des récompenses AABLA vise à mettre en exergue et à rendre hommage aux personnes qui ont fait des contributions exemplaires et uniques au développement social et économique de l’Afrique. Selon les organisateurs, ce prix a été attribuée à l’entrepreneur et philanthrope africain Tony Elumelu en raison de son investissement moral et financier exceptionnel en Afrique et son soutien aux jeunes entrepreneurs africains.

La Fondation Tony Elumelu, une organisation philanthropie dirigée par le secteur privé africain qui se focalise sur l’autonomisation des entrepreneurs africains, a à ce jour offert à plus de 7500 entrepreneurs dans les 54 pays africains des capitaux de démarrage, des formations en business et les compétences en vue de se réussir dans le monde des affaires. L’objectif est de permettre aux jeunes entrepreneurs africains de créer des millions d’emplois et de revenus sur le continent, de lutter contre la pauvreté et l’extrémisme et de créer de l’espoir économique dans les communautés mal défavorisées tout en contribuant au progrès général du continent africain.

La Fondation Tony Elumelu a récemment annoncé qu’elle lancerait son appel à candidatures annuel pour la nouvelle cohorte de jeunes entrepreneurs le 1er janvier 2020.