Un budget de 43 milliards 436 480 mille francs CFA, a été consacré à cette opération. Chaque ménage inscrit sur le RNU à l’échelle du territoire national va percevoir 80 000 francs.

« Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l’extrême pauvreté et la vulnérabilité. Mais cette politique intègre l’autonomisation des personnes. (…) Nous avons mis en place des programmes innovants dont celui piloté par la délégation générale à l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Ce programme a déjà financé 232.075 entrepreneurs pour un montant de plus de 80 milliards », a déclaré le président Sall.

La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales constitue une priorité de la politique gouvernementale, a –t-il rappelé, soulignant qu’elle est matérialisée dans l’axe 2 du PSE (Plan Sénégal Émergent) capital humain, protection sociale et développement durable.

« Cette politique volontariste réaffirmée dans la stratégie nationale de protection sociale demeure un référentiel de politique d’inclusion sociale qui vise à construire un système de protection sociale à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais », a-t-il dit.

Citant les résultats de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, il a révélé que la pauvreté a connu une baisse de 5 points de pourcentage.