Fort de 254 projets de développement locaux repartis entre les 16 pays membres de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), le Fond Bleu est une initiative africaine, lancée par des africains pour les africains.

« Il serait incompréhensible que cet « outil financier innovant, crédible et opérationnel » ne soit pas financé avec l’aide de nos partenaires », a déclaré Mme Arlette Soudan–Nonault, à l’ouverture, jeudi à Kigali (Rwanda), de la 8 eme session du Forum régional africain sur le développement durable (ARFSD-8).

Avec le Fonds bleu pour le bassin du Congo, les États d’Afrique centrale veulent lutter contre les changements climatiques Il s’agit de la première collaboration multinationale visant à promouvoir la durabilité environnementale, économique et la paix dans tout le bassin du Congo.

C’est un mécanisme de financement porté et soutenu par dix-sept pays d’Afrique centrale et de l’est et destiné à financer les actions tendant à la préservation de la biodiversité dans la région du bassin du Congo.

Le bassin du Congo est le deuxième plus grand bassin fluvial du monde, après celui de l’Amazonie. Il abrite une des forêts tropicales denses les plus riches du monde en biodiversité.

La forêt est l’une des sources principales de devises pour les pays du bassin.

Le bassin du Congo représente près de 10 % de la biodiversité mondiale et trente milliards de tonnes de gaz à effet de serre capturées par ses tourbières.

Le président Denis Sassou Nguesso du Congo assure la présidence de la commission climat du Bassin du Congo

La CCBC regroupe quinze États membres que sont : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Kenya, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et Principe, Soudan du sud, Tchad et Zambie.

.L’ARFSD- 8 se tient du 3 au 5 mars 2022, sur le thème « Mieux construire l’avenir : Une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063